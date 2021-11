Keiko Fujimori a favor de vacar a Pedro Castillo: las veces que Fuerza Popular se enfrentó al gobierno de turno

La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, fue registrada este lunes, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Fuerza Popular dio a conocer este viernes que apoyará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que presentará la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. Recordemos que Perú Libre está próximo a cumplir cuatro meses de gobierno.

En su cuenta de Twitter la lideresa del partido comentó: “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial” .

Pero esta no es la primera vez que el partido fujimorista muestra una posición contraria a la gobernabilidad. Aquí un recuento de sus acciones.

Keiko ha sido un personaje con una fuerte presencia en la política del Perú durante los últimos años. La hija del expresidente Alberto Fujimori mostró su vocación política desde que fuera primera dama entre 1994 y 2000. En 1997 se graduó en la carrera de administración de empresas en la Universidad de Boston y desde el 2006 inició su apetito por ocupar cargos públicos al convertirse en congresista de la República hasta el 2011.

Ese mismo año, decidió lanzarse con su propia plancha presidencial para convertirse en la jefa de Estado. Postuló con Fuerza 2011 y mostró que en el país el fujimorismo tenía todavía un importante respaldo, pese a que el líder histórico renunció por fax y purga prisión hasta el día de hoy. Logró pasar a la segunda vuelta y perdió por menos de dos puntos porcentuales ante Ollanta Humala.

En esa oportunidad fue a felicitarlo personalmente. Sin embargo, Fuerza 2011 consiguió 37 escaños y fueron una férrea oposición para el gobierno nacionalista.

Para las elecciones del año 2016 el panorama fue similar. Keiko Fujimori postuló con Fuerza Popular y nuevamente pasó a segunda vuelta. En esas instancias, perdió por décimas ante Pedro Pablo Kuczynski. Aunque esta vez, prefirió no reconocer el triunfo de PPK y habló de irregularidades en las elecciones para evitar su victoria. “Cometí el error de no pedir el reconteo de la votación”, dijo poco después.

Para esas elecciones, en las congresales su partido había arrasado y obtuvo 73 de 130 curules. Desde el inicio la oposición a Kuczynski fue infranqueable. Al punto que duró menos de dos años, en gran parte por los constantes choques con la bancada fujimorista. Tras la renuncia de PPK, llegó Martín Vizcarra quien también acabó vacado por los 15 votos de Fuerza Popular.

El tercer intento de Keiko por llegar a la presidencia se dio este año y tampoco tuvo éxito. Perdió en segunda vuelta contra Pedro Castillo acusando abiertamente de un fraude electoral. Pese a que firmó acuerdos de gobernabilidad en campaña, este viernes la lideresa de Fuerza Popular se mostró a favor de presentar la moción de vacancia contra el actual presidente.

VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Ayer, la congresista Patricia Chirinos, presentó ante el pleno del Parlamento una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, e instó a otros legisladores a ‘no tener miedo’ y firmen el documento para poder someterla a votación, con lo que podría provocar una nueva crisis política que podría incrementar la incertidumbre económica y social que actualmente atraviesa nuestro país.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

Patricia Chirinos mostró el documento en el cual aseguró que espera recibir el respaldo de otros legisladores para promover la vacancia de Castillo Terrones. “Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo, que la gente no se sienta avergonzado de nosotros, que no nos llamen traidores de la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o una obra. No busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes”, recalcó

“La gobernabilidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral. Señora presidenta, pido que le dé prioridad a esta moción. No se trata de derecha, de izquierda o de centro, se trata del Perú”, aseguró.

“El presidente Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país. Defendamos esta patria, por la patria se muere”, culminó.

SEGUIR LEYENDO: