Pedido de vacancia presidencial genera crisis en Perú: Keiko Fujimori y las fuerzas políticas que apoyan la salida de Pedro Castillo

Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis en su gobierno: la vacancia presidencial.

El jueves pasado se cumplieron 113 días desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, luego de una ajustada segunda vuelta donde el partido Perú Libre venció a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por poco más de 40 mil votos. La particularidad de una campaña muy polarizada y las acusaciones de fraude electoral por parte de los fujimoristas, hicieron que el mandatario no tenga luna de miel y deba responder a la oposición desde el primer día.

Las acciones (o inacción) de Castillo en este tiempo parece que han sido suficientes para que desde el Congreso se promueva una moción de vacancia presidencial. Este es el recuento de hechos que han hecho que la propuesta tome fuerza en las últimas horas.

El jueves, cuando se daba inicio a la sesión plenaria en el Congreso de la República, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos pidió la palabra. En ese momento, señaló que tenía lista una propuesta de moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo. ante la sorpresa incluso de sus compañeros de bancada.

“Quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, indicó.

Las reacciones llegaron de inmediato. Al inicio fue tímido el apoyo que recibió Chirinos. Norma Yarrow, Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz y Adriana Tudela de su misma bancada fueron tuiteando uno a uno su apoyo. Sin embargo, ese endose era insuficiente ya que para presentar la moción de vacancia se necesitan 26 firmas, para admitirla a debate se necesitan 52 votos a favor; y para vacar al mandatario se necesita mayoría calificada del Parlamento, es decir 87 votos.

Como es evidente, la bancada oficialista rechazó el intento de cesar al presidente Castillo y acusaron a Chirinos de golpista. Incluso respondieron con una moción para censurar a la congresista Chirinos, quien se desempeña como tercera vicepresidenta del Congreso. Alegaron que “esta iniciativa de cuestionamiento a la idoneidad personal y moral del Presidente de la República, y de su consiguiente vacancia, compromete a la Mesa Directiva y al Congreso”.

Por la noche, Chirinos se presentó en el programa Beto a Saber desde donde volvió a invocar a los congresistas a que apoyen esta moción. “Qué importa quién la hizo, dejémonos de celos absurdos, pensemos en lo que de verdad necesita el país. De esta manera vamos a demostrar si amamos a la patria o no. Por la patria se muere. Los congresistas debemos ponernos los pantalones, demostremos que tenemos valentía no tengamos miedo, es momento de actuar, y que viva el Perú”.

CAMBIO DE PLANES

Todo indica que el llamado a la conciencia del Congreso de Patricia Chirinos surtió efecto. Este viernes tres bancadas hablaron sobre el apoyo a la moción de vacancia: Renovación Popular (10 congresistas), Fuerza Popular (24) y Avanza País (9).

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, en la víspera había dicho que no era momento de presentar una vacancia; sin embargo, este viernes dijo que su bancada apoyará la iniciativa como un mecanismo para que el presidente de la República responda sobre lo que viene haciendo.

Por su parte, Keiko Fujimori tuiteó anunciando el apoyo de Fuerza Popular: “Hay momentos donde los grupos políticos deben definir sus posiciones, más allá de los discursos, en los hechos. El futuro del país no se debe someter a cálculos políticos, ni de votos. Se trata de principios y convicciones” .

Añadió que en Fuerza Popular creen que “este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”.

