¿Podrás hacerlo? Dos acertijos visuales que solo el 1% de personas logra identificar en un minuto

Las personas a lo largo de la vida se enfrentan a diversos retos que ponen a prueba su mente y una gran opción para ello son los acertijos visuales, sobre todo los que son difíciles de superar y es por eso que te mostraremos los dos acertijos más difíciles de encontrar. Solo el 1% de personas puede encontrar la imagen en el tiempo establecido.

Recuerda que es un minuto en total y esto se repartiría en 30 segundo por imagen-reto. Así que te recomendamos concentrarte al máximo y poder sumarte a ese 1% y no ser uno más del montón. Pero si no lo logras, no te preocupes, tenemos más acertijos visuales para ti y estamos seguros que esos sí podrás lograr encontrarlos en menos de un minuto.

Otra recomendación básica es que los 10 primeros segundos los utilices en analizar la imagen, los bordes y los otros 20 segundos a encontrar el objeto o personaje.

Ningún acertijo es imposible de encontrar, todos tienen una solución. Relájate, concéntrate, pero sobretodo diviértete con este juego mental.

Este primer acertijo fue creado por la artista húngara Gergely Dudás y es viral en internet por lo difícil que es encontrar la solución y también por el tipo de imagen que es bastante divertida, colorida y amena.

En esta imagen encontrarás muchos tucanes, casi todos lo son, pero hay un intruso que no se sabe cómo llegó hasta ahí y es un pingüino. Necesitamos encontrarlo en menos de 30 segundos ¿Podrás?

Solo mira la imagen y no bajes más si es que aun estás dentro de los 30 segundos. Si no logras encontrarlo abajo te mostraremos la respuesta.

ACERTIJO TUCÁN -PINGÜINO

Acertijo visual. (Foto:Captura internet)

RESPUESTA DEL ACERTIJO TUCÁN -PINGÜINO

Si estás en esta parte probablemente es porque no has encontrado la respuesta, pero ya lo mencionamos arriba, no te preocupes habrá más acertijos en los que estamos seguros que sí podrás lograr el reto. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Antes que nada, es importante resaltar el trabajo de la artista, pues el diseño es impresionante y además juega con nuestro cerebro por los patrones de color que son muy similares. Nuestra vista puede estar pasando sobre la imagen que estamos buscando, pero nuestro cerebro asocia que todos los personajes son iguales. Es muy loco.

Ahora sí, la respuesta está en el lado intermedio derecho, ahí encontrarás a un pingüino que tiene casi toda la cara de color negro, pero con un pico muy similar.

Acertijo visual del pingüino. (Foto: Captura Internet)

ACERTIJO VISUAL DE LA ABEJA REINA

Este acertijo también fue viral, inclusive más que el primero. La dificultad de este acertijo es un poquito más elevada que el anterior, pero entendemos eso, así que no te preocupes porque en esta imagen sí puedes tomarte unos segundos más, aquí ya no tendrías 30 segundos, sino 45 segundos. Es un poco más complicado que el anterior pero tampoco tanto como para tomar más de ese tiempo.

Obviamente este acertijo visual es de la misma artista húngara, así que deléitate con el diseño, la alegría que transmite y diviértete retando a tu cerebro.

Este es un grupo de abejas que están juntas, están muy bien formadas, algunas con frío y otras listas para la playa; sin embargo, dentro de todo ese grupo hay una que destaca y es la abeja reina. Para que la encuentres más rápido y tal vez en menos de 30 segundos, te daremos una pista ¿qué accesorio es característico de una reina? Con esa ayuda es más que suficiente ¡Tú puedes!

Acertijo visual de la abeja reina. (Foto: Instagram Gergely Dudás)

RESPUESTA DEL ACERTIJO ABEJA REINA

Sabemos que ha sido dificil, pero no te preocupes aquí está la respuesta.

Respuesta del acertijo de la abeja reina. (Foto:Captura Internet)

