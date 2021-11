Acertijo lógico: Ayer tenía 16 y el próximo año cumplo 17, ¿en qué día y mes nací?

¿Qué tan hábil eres con los números? En este reto visual se han enfrentado un buen número de usuarios de las redes sociales, quienes no han podido encontrar la respuesta correcta en el tiempo indicado. Solo el 1% ha logrado resolver el problema de este acertijo lógico.

¡Pon a prueba tu capacidad! Este es el problema que deberás resolver: “Ayer tenía 16 años y el próximo año tendré 17 años. Si el día de mañana cumplo años. ¿En qué día y mes nací?” Ya que no es fácil de resolver, te vamos a dar 30 segundos para que encuentres la respuesta correcta. Entre las alternativas se encuentran:

A) 28 de Febrero

B) 01 de Marzo

C) 29 de Febrero

D) 01 de Enero

E) 31 de Diciembre

Uno de los consejos que te podemos dar es tener un papel y lápiz a la mano para que hagas todos los apuntes que desees, de esta manera, llevarás un orden de los datos y será más fácil desarrollarlo. También puedes usar el bloc de notas de tu celular para las anotaciones.

¿Tienes problemas para resolver este acertijo lógico? No te preocupes. Si es tu primera vez resolviendo este tipo de retos o no has podido encontrar la respuesta en los 30 segundos, líneas más abajo encontrarás el paso a paso para dar la solución de este caso. ¡No tires la toalla e inténtalo!

Si lo resolviste en menos del tiempo indicado, ¡Felicitaciones! Reta a tus amigos y familiares para conocer quién ocupa el primer lugar como el campeón de los desafíos matemáticos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Vamos a seguir las indicaciones que proporcionó el profesor AlexZ para resolver este ejercicio de razonamiento matemático. Presta mucha atención a los detalles.

Ayer: ”tenía 16 años”

Hoy: “tenía 16 años” (aún tengo la misma edad)

Mañana: “si es mi cumpleaños, tendré 17 años”

Como el ejercicio nos indica que “el próximo año” cumplirá la edad, eso significa que existe una división, por lo que se estaría dando un cambio de año. ¡Ojo con esta información!

Siguiendo la misma lógica, se entiende que “el hoy” es el último día del año, 31 de diciembre. También nos precisan que “Si el día de mañana cumplo años. ¿En qué día y mes nací?”.

Si es el último día del año, y es su cumpleaños al día siguiente, significa que cumple 17 años el 1 de enero.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS DE LÓGICA?

Podemos definirlos como un tipo de pasatiempo o juego, el cual consiste en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase, solo siguiendo el camino de nuestra intuición y el razonamiento, y no por tener amplios conocimientos en una materia en específico.

