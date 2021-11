Acertijo lógico: ¿En qué lugar del país vive Pablo? Tienes 10 segundos para hallar la respuesta

Es momento de seguir tu instinto. Solo debes confiar en tu concentración para poder hallar la solución en corto tiempo. Este reto visual es uno de los más buscados por los usuarios en redes sociales. El acertijo lógico que te presentaremos te podrá confundir al inicio, pero aquí te vamos a ayudar a encontrar la respuesta y explicarte los pasos que debes seguir.

¿Qué tan hábil eres con los problemas? Este es el problema que tendrás que resolver: “Soy Pablo y vivo con mi familia en Arequipa. Nuestra comunidad está rodeada de montañas, ríos con agua cristalina, grandes extensiones de cultivo y pastizales que permiten el desarrollo de la ganadería. Cuando llegas por la carretera, parece que se abriera paso el paraíso y observas el resplandor y la tranquilidad de un bonito paisaje. Mi padre y mi madre se dedican a la agricultura y venden sus productos en las feriad. De mis abuelos heredamos una pequeña chacra donde crece mucho pasto. En casa, empezó a irnos mejor cuando mis padres decidieron destinar parte de sus ahorros a la compra de dos vacas. Ahora tenemos más dinero, pues usamos el pasto fresco para alimentar a las vacas, sembramos otros alimentos, vendemos la leche y tenemos más ganancias. Mis padres consideran que han hecho una buena inversión”.

Conociendo el problema, debes resolver dónde vive Pablo. Para aumentar la tensión, vamos a darte un tiempo específico para que encuentres la respuesta correcta. Solo tendrás 10 segundos para hacerlo y explicar porqué es lo correcto. Si no logras conseguirlo a tiempo, no te preocupes, en líneas más abajo te vamos a detallar todo el procedimiento para que no tengas ningún problema. ¡Buena suerte. Comencemos!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si has prestado atención a los detalles, la pregunta nos indica ¿en qué lugar del país vive Pablo? La respuesta corta y rápida es que vive en Arequipa. Ahora, podemos extendernos un poco para añadir más información. La cual sería:

Pablo vive con su familia en Arequipa, región que pertenece a Perú. Ellos se dedican a la ganadería y es la actividad que les proporciona ingresos económicos.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS DE LÓGICA?

Podemos definirlos como un tipo de pasatiempo o juego, el cual consiste en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase, solo siguiendo el camino de nuestra intuición y el razonamiento, y no por tener amplios conocimientos en una materia en específico.

