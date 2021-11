COVID-19: Perú a punto de lograr la inmunización completa de 17 millones de personas. (Foto:Minsa)

Vacunación en Perú. El Ministerio de Salud (Minsa), mediante información compartida en sus redes sociales el día de ayer, comunicó que Perú está cada vez más cerca a lograr que la cantidad de inmunizados en el país llegue a los 17 millones de personas y así reducir la tasa de mortalidad que ha ocasionado la COVID-19.

Se verificó que tanto el Minsa como el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), tienen el mismo reporte y en ambos se lee que a la fecha el total de personas vacunadas con las dos dosis es de 16 millones 821,366.

La cifra en mención corresponde al 60 % de la población objetivo. Este tipo de población comprende a personas mayores a los 12 años de edad, que en el país son un total de 28 millones 024,250.

Es importante mencionar que hasta el momento el número de dosis aplicadas en todo el Perú es de 38 millones 630,030. De ese total 21 millones 402,216 fueron aplicadas para una primera dosis, 16 millones 821,366 para una segunda dosis y 406,448, para la tercera dosis. En el caso de las dos últimas cifras, también es equivalente a la cantidad de personas vacunadas hasta la fecha.

Otra cifra a tomar en cuenta es que durante el día de ayer, el total de personas que se acercaron a algún local de vacunación fueron 65,742 en total. De los cuales 34,813 acudieron por una primera dosis, 25,583 para una segunda dosis y 5,346 para aplicarse la tercera dosis.

Haciendo una comparativa con el reporte del día de ayer, martes 16 de noviembre, emitido por el Minsa, verificamos que se habían aplicado 38 millones 430,504 dosis, por lo que en las últimas 24 horas colocaron 199,526 más.

RÁNKING DE POBLACIÓN VACUNADA POR CIUDAD

Con información del Reunis, te mostramos las 5 ciudades con mayor cantidad de inoculados y las 5 ciudades con la menor tasa de inoculados con ambas dosis. La información fue actualizada hasta las 18:00 del 17 de noviembre.

Las 5 ciudades con más inmunizados con dos dosis

- Ica con el 70.4% de su población vacunada

- Arequipa con el 67.3% de su población vacunada

- Lima con el 67.1% de su población vacunada

- Callao con el 66.9% de su población vacunada

- Áncash con el 66.4% de su población vacunada

- Madre de Dios con el 32.4% de su población vacunada

- Puno con el 36.7% de su población vacunada

- Loreto con el 37.4% de su población vacunada

- Ucayali con el 39.3% de su población vacunada

- Huánuco con el 44.2% de su población vacunada

CARNÉ DE VACUNACIÓN

Recuerda que el Gobierno ya está pidiendo el carné de vacunación en algunos servicios públicos como el transporte interprovincial. Las personas que no muestren su carné no podrán abordar el bus. En la actualidad se plantea la opción de multar a los transportistas que no hagan cumplir la norma.

Además, a partir del 15 de diciembre, las medidas restrictivas se extienden a más espacios públicos cerrados, tales como los gimnasios, restaurantes, estadios y más.

Si quieres sacar tu carné de vacunación sigue estos pasos.

- Primero deberás ingresar a : MINSA - Carnet Vacunación

- Deberás ingresar el tipo de tu documento

- No olvides colocar tu número de tu documento de identidad

- Deberás colocar tu fecha de nacimiento

- No olvides colocar la fecha de emisión de tu documento de identidad

- Luego de llenar estos datos, podrás tender su cartilla de vacunación.

Encaso que no registres, podrás hacerlo manualmente ingresando a un link donde colocarás todos los datos. Esto también es válido para los peruanos que se vacunaron fueron del país.

No dejes de descargar tu carné y así evitar que te nieguen el pase.

