COVID-19: Perú registra 1032 nuevos casos y 1459 hospitalizados, según reporte del Minsa

Perú registra alza en el número de contagios. El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la situación actual del nuevo coronavirus en el país. Los datos fueron expuesto a través de la Sala Situacional COVID-19. La autoridad sanitaria precisó que hasta las 22:00 horas del último lunes fueron registrados 1032 nuevos casos y 10 fallecidos a causa del virus.

La cifra de casos positivos sin duda es muy resaltante debido a que durante las semanas anteriores los casos confirmados oscilaban entre 300 a 400 casos; sin embargo, durante el 15 de noviembre se encontró más de 1000 casos en un solo día.

Para ser más exactos, de 42,150 personas testeadas durante el último lunes,1032 fueron casos sintomáticos confirmados.

Hay que dejar en claro que desde el inicio de la pandemia hasta el momento se han realizado pruebas a más de 19 millones 707,040 personas. De todas esas pruebas de descarte, 17 millones 490,208 dieron resultado negativo, los casos positivos acumulados hasta el 15 de noviembre son un total de 2 millones 216,832.

Es indispensable recordar que el 6 de marzo del 2020, se alertó sobre el primer caso de COVID-19 en Perú, a quien se le denominó como “paciente cero”.

HOSPITALIZADOS, RECUPERADOS Y FALLECIDOS

En la actualidad el Perú tiene al 60% de su población vacunada, sin embargo, hay 3,393 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 908 se encuentran en condiciones críticas dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y con ventilación mecánica.

En el último reporte emitido por el Minsa, se verifica que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha son 2 millones 196,596 de personas que ya superaron la enfermedad, tras recibir el alta médica en un establecimiento de salud o cumplir con un período de aislamiento domiciliario en el país peruano.

Con los 10 decesos de las últimas 24 horas se reajustó el balance de víctimas de la pandemia.

Asimismo, el Ministerio de Salud lamentó el informar sobre las víctimas mortales que ha dejado el COVID-19, comunicando el fallecimiento de 200,695 ciudadanos en el país.

LOS MÁS VULNERABLES

La información que emitió el Minsa, detalla que el 82% de los casos positivos de COVID detectados mediante pruebas moleculares, pertenecen a aquellas personas que solo cuentan con una sola vacuna o no tienen ninguna.

Según el médico epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Javier Vargas, afirmó que el porcentaje restante, o sea el 18% son personas que sí tienen las dos dosis pero que cuentan con altas probabilidades de no generar algún cuadro grave.

“Hemos observado en todo el país que el 82% de las personas que se infectan no tienen vacunas o no han iniciado su proceso de vacunación o no se han aplicado las dos dosis “, informó el médico del Instituto Nacional de Salud, Javier Vargas, para RPP Noticias.

Bajo el estudio del Mapa de Calor, la mayoría de los contagiados tienen entre 30 y 59 años de edad.

Las regiones con mayor cantidad de positivos en el país son Lima, Callao, Piura, Áncash y Arequipa.

Lima lidera la lista con más infectados y los distritos, según información del Minsa, que encabezan esta lista son los siguientes:

Magdalena del Mar es el distrito que ha registrado mayor cantidad de nuevos casos y le siguen Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

