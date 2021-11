Angie Arizaga desmiente los rumores de un posible embarazo: “Dejen de decir que seré mamá”

La modelo se pronunció sobre los rumores de embarazo y aclaró que no está esperando ningún bebé. (Foto: CapturaTV/Instagram)

Este 18 de noviembre, Angie Arizaga estuvo como invitada en el programa En Boca de Todos para participar en una secuencia “Conexión astral” donde diferentes videntes estuvieron pronosticando su futuro.

Al momento de ingresar al set, la conductora Tula Rodríguez e Ignacio Baladan bromearon con la chica reality sobre su posible embarazo. “Angie los tacos están muy altos”, expresó la actriz.

Rápidamente, la influencer quiso desmentir los rumores que han ido surgiendo en las últimas semanas. “Yo he venido a aclarar que por favor, prometo dejar de comer tanto pero dejen de decir que estoy embarazada”, afirmó.

Por su lado, Maju Mantilla comenzó la secuencia y preguntó sobre el futuro de la modelo en Esto es Guerra. Los videntes respondieron que no continuaría el próximo año. Pese a que Angie mencionó que no está embarazada, Tula Rodríguez continuó insistiendo y se acercó hasta el estómago de la influencer dando a entender que se escucharía un latido.

“Amiga no tengo nada, sólo hay un paneton aquí”, dijo Angie entre risas y mostrando ante las cámaras que está en buen estado físico y dejando en claro que si la ven subida de peso es por la comida.

Finalmente, Gino Pesaressi consultó a los invitados: “¿Cuándo será mamá Angie Arizaga?”. Todos contestaron que estaría en la dulce espera muy pronto. Sin embargo, la modelo no estuvo de acuerdo y refutó.

“Tengo la ilusión, me encantaría pero siempre he dicho que todo es en su momento”, señaló. Asimismo, recalcó que le gustaría ser madre pero aún no está lista. “La verdad es que no estoy embarazada. Me gustaría pero hoy en día no. Lo que sigue es que hay un verdadero amor con jota, nos proyectamos juntos y cuando tenga que llegar, llegará así lo quiera Dios”.

Recordemos que en la serie de Esto es Guerra, La Academia: Desafío y Fama, Angie Arizaga y Jota Benza protagonizaron un tenso momento cuando la modelo le confesó que estaba embarazada. Dicha escena, ocasionó que los rumores surgieran ya que, los productores combinan la ficción con la realidad. Cabe señalar que las especulaciones aumentaron también porque la empresaria dejó de participar en la competencias fuertes.

ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ: ¿CÓMO INICIÓ SU ROMANCE?

Como se sabe a nivel nacional, los guerreros Angie Arizaga y Jota Benz mantienen un romance desde hace 10 meses aproximadamente y se les ha visto como una de las parejas más estables del programa Esto es Guerra.

Ambos oficializaron su relación a inicios del 2021 luego de estar varios meses saliendo y hasta hubo rumores de un posible alejamiento. Sin embargo, la atracción y gusto entre los dos fue más fuerte. Todo comenzó cuando en un reto de actuación en la secuencia “Dale play” se tuvieron que dar un beso en la boca.

Los chicos reality recrearon una romántica escena y al culminarla, todos sus compañeros corrieron y enloquecieron por todo el set. El pasado mes de Junio, volvieron a protagonizar una escena en la misma secuencia que terminó con un beso y para Angie fue como un recordar.

“Nos trae recuerdo porque fue nuestro primer beso”. “Recordamos y fue bonito. En Dale play inició todo y le he agarrado cariño”, comentó la chica reality en el programa.

