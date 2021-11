Janick Maceta se defiende como jurado en Yo Soy, Grandes Batallas: “Me he preparado por muchos años”

La Miss Perú 2020 será jurado de Yo Soy, Grandes Batallas Internacional. (Foto: Instagram @janickmaceta)

Quiere demostrar que no es solo una cara bonita. Janick Maceta, ex Miss Perú e ingeniera de sonido, es oficialmente parte del jurado de Yo Soy, Grandes Batallas, que se estrena este jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m. a través de la señal de Latina Televisión.

Desde que se anunció su participación como jurado en el programa de imitación, Janick ha sido cuestionada en redes sociales, ya que muchos usuarios la recuerdan como la bella reina de belleza que representó al Perú en el Miss Universo 2021.

No obstante, la ganadora del Miss Perú 2020 quiere dejar en claro que posee los conocimientos musicales suficientes para evaluar a los mejores imitadores del Perú y Latinoamérica.

Recordemos que Janick, además de ser reina de belleza, es una reconocida ingeniera de sonido que ha trabajado con personalidades como Lady Gaga, Jennifer López, entre otros artistas de talla internacional.

“Pensaron que podría dar un aporte positivo al programa, no solamente como imagen, sino también con conocimientos y ayudar a los diferentes artistas a alcanzar su máximo potencial”, detalló para El Comercio.

Y es que en esta nueva faceta en la televisión, la modelo de 27 años señala estar preparada para detectar cualquier falla en el escenario, así como también aciertos por parte de los participantes.

“Cuando un artista está en un escenario tiene ciertos entrenamientos para poder bailar y cantar al mismo tiempo, para poder tener una presentación impecable. Entonces, ese oído que yo tengo, que le digo ´oído biónico´ porque realmente puedo escuchar absolutamente todo alrededor mío, lo tengo desarrolladísimo y puedo encontrar cada falla, cada imperfección; como también puedo identificar un buen sonido y aplaudirles”, recalcó.

¿QUÉ BUSCA EN LOS PARTICIPANTES?

En Yo Soy, Grandes Batallas, Janick Maceta desea que todos los concursantes exploten su talento al máximo, por lo que no dudará en ser objetiva con sus opiniones.

“ Me he preparado por muchos años para tener un dominio completo del escenario, sé exactamente lo que estoy buscando en un artista. No es solamente el cantar, no es solo hacer un buen baile o presentación, es dar un 100% en todas las presentaciones”, enfatizó.

“Eso es lo que yo quiero darle a los participantes, que cada comentario o aporte que yo tenga, lo tomen de una manera positiva para que en la siguiente presentación sean muchísimo mejores que la anterior”, agregó.

LOS DEMÁS MIEMBROS DEL JURADO

La nueva edición del programa de canto Yo Soy, Grandes Batallas Internacional reveló quiénes serán los jurados para este formato. Esta noticia se desveló en el programa Mujeres al Mando y serán artistas nacionales e internacionales quienes evaluarán a los participantes.

Además de Janick Maceta, se encuentra Jorge Henderson, el reconocido presentador de tv y radio; Katia Palma, actriz cómica que ya ha formado parte del espacio de entretenimiento; y Mauri Stern, el mexicano exintegrante de Magneto.

Jurados fueron confirmados por el programa Mujeres al Mando. (Foto: Composición)

SU PASO POR EL MISS UNIVERSO 2021

En mayo de 2021, la modelo Janick Maceta representó al Perú en el Miss Universo 2021, edición que se postergó debido a la pandemia del COVID-19.

La peruana llegó a la gala como una de las favoritas para obtener el título Miss Universo 2020, debido a su destacada aparición en un evento preliminar usando un traje típico inspirado en la bandera nacional.

Tras superar la etapa de desfile de baño y la pasarela de noche de manera exitosa, Janick Maceta entró al esperado Top 5.

En la etapa de preguntas, Janick Maceta confesó que fue víctima de abuso doméstico, por lo que se consideraba a sí misma como “sobreviviente” y entendía a las mujeres que pasaban por lo mismo.

La modelo peruana fue una de las favoritas para llevarse la corona.

Finalmente, la actual Miss Perú quedó como segunda finalista. La corona se disputó entre las representantes de Brasil y México, siendo esta última la ganadora.

Pese a no llevarse la corona a casa, Janick Maceta se convirtió en la primera peruana en entrar al Top 5 del certamen de belleza después de 63 años.

