Esto es Guerra: los accidentes más recordados que marcaron a los chicos reality

Una falla técnica o un accidente en una transmisión en vivo son situaciones que toda productora de televisión desea evitar. Sin embargo, esta no es la suerte que corre en el reality de competencia más famoso del Perú, Esto es Guerra. Recordemos que el pasado 21 de septiembre, el nuevo integrante del programa, Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída de varios metros tras participar en un juego de altura.

No es la primera vez que ocurre un accidente donde vemos a los concursantes sufrir lesiones o caídas que perjudican su salud. Uno de los más recordados, fue el del ex guerrero Austin Palao que en plena competencia en vivo, se pudo ver como terminaba colgado en el aire pues cayó al culminar el juego.

Como sabemos, el modelo fue retirado del programa por comentar en vivo que no se sentía seguro al realizar una prueba de altura, pues daba a entender que los retos de esa magnitud ponen en peligro la seguridad de todos. Incluso, el cantante quiso mostrar las marcas que le ocasionaron las sogas en el cuello.

“Me he sentido muy asustado ahí arriba. Sentía que literalmente ya me moría”, comentó el ex guerrero tras caer en reto de altura.

ANGIE ARIZAGA FUE INTERNADA DE EMERGENCIA

Hace más de cinco años, la popular “negrita” de Esto es Guerra, sufrió una terrible caída en uno de los juegos llamado “Los Aros” y tuvo que ser internada en la clínica de emergencia pues todo su peso cayó sobre su cuello. Aún así intento seguir compitiendo pero no pudo más con el dolor.

Fue un caso bastante sonado en su momento pues Angie es una de las pioneras del programa y de las más queridas por el público. Su lesión terminó con un trauma cervical y diferentes golpes en el hombro y brazo derecho. Además de quedar unos segundos inconsciente.

Cabe resaltar, que la modelo y empresaria ha sufrido múltiples caídas, lesiones y accidentes a lo largo de toda su trayectoria en el programa, pero muchos de sus fans juran que luego de este lamentable accidente, su miedo a las alturas habría aumentado y su nivel de competencia ya no es el mismo.

Angie Arizaga sufrió múltiples lesiones que la dejaron con secuelas en su paso por Esto es Guerra. (Foto: Youtube)

DIEGO CHÁVARRI Y SU LESIÓN EN LA RODILLA

Otra de las lesiones recordadas en el reality de competencia, fue el accidente que tuvo el exfutbolista Diego Chávarri tras quedar enganchada su pierna derecha en una red cuando competía contra Krayg Peña, ocasionando un fuerte tirón.

No es ningún secreto que Chávarri denunció tiempo después a la producción de Esto es Guerra, puesto que no se hicieron cargo de su lesión que llegó a costar cerca de 35 mil dólares. Según el programa, el seguro no cubría los daños que Chávarry tenía.

KAREN DEJO SE CAYÓ DE UN CIRCUITO EXTREMO

En medio de la competencia de un circuito extremo, la actriz y modelo Karen Dejo tuvo un terrible accidente tras caer de lo alto de una plataforma, golpeando su cuerpo contra el suelo, ya que no se vio ninguna colchoneta o malla de seguridad.

Dejo fue atendida rápidamente por los paramédicos del programa ya que balbuceaba gritos de dolor. Recordemos que este hecho ocurrió hace poco más de un año pero constantemente se ve a la actual “combatiente” quejándose de dolores en la espalda.





