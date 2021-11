Ignacio Baladán regresó a Esto es Guerra y se encuentra con Patricio Parodi tras ampay con Luciana Fuster

Ignacio Baladán regresa a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Tras ser eliminado hace unas semanas de Esto es Guerra, Ignacio Baladán regresó al programa como Combatiente. Asimismo, señaló que esta vez se iba a cobrar su revancha con los Guerreros. El uruguayo recordó que en su eliminación, solo Korina Rivadeneira, de Guerreros, lo respaldó.

Muy emocionado, Ignacio Baladán entro al escenario y fue enviado al grupo de los Combatientes. “ Estoy feliz y vine por mi revancha. Quería mi revancha con los Combatiente”, señaló el modelo.

Consultado por Johanna San Miguel si le dolió ser eliminado, Ignacio no dudó en responder de inmediato.

“Me dolió porque por más que se quede el capitán y creo que la única que me apoyó fue Korina Rivadeneira. Tengo un tema con los Guerreros, sí. Yo si venía (a Esto es guerra) regresaba por los Combatientes” , dijo Ignacio Baladán.

Es así como Baladán se integró nuevamente a su equipo. Este mismo día también fue presentado Diego Rodríguez, integrante que estuvo en el programa en el 2014.

“Está más churro que comerse un pancito con mantequilla. Quiero que ponchen esta cara, por favor, poncha esta cosita hermosa, miren esta cosita tan linda“, dijo una emocionada Johanna San Miguel.

IGNACIO BALADÁN SE ENCUENTRA CON PATRICIO PARODI

Ignacio Baladán se reencuentra con Patricio Parodi horas después que se difundiera unas imágenes suyas besándose con Luciana Fuster. Como se recuerda, el uruguayo tuvo una relación con la modelo. Así lo señaló Flavia Laos en una entrevista con Amor y Fuego, luego que señalara que jamás podría haber una relación entre Pato y Fuster, pues él es muy amigo de Ignacio, y hay que respetar los códigos.

“Ignacio y Patricio son mejores amigos, Lu (Fuster) estuvo con Ignacio, por eso estoy en duda, por eso digo que no y me da un poco de pena que se meta en esas cosas (polémica). A veces la prensa hace esas historias”, señaló Flavia en su momento.

FLAVIA LAOS: “PATRICIO ME NEGÓ A LUCIANA”

Flavia Laos contó que ella misma le preguntó a Patricio Parodi si existía alguna relación con Luciana Fuster, a lo que el guerrero le respondió que no. Incluso, le aseguró que eran inventos suyos.

“Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, recordó.

PATRICIO PARODI: “FLAVIA ES MI EXPAREJA Y LUCIANA MI AMIGA”

El guerrero se presentó en el set de En Boca de Todos, en donde le consultaron sobre la belleza de Flavia Laos y Luciana Fuster, quien fue nominada ‘Los 100 rostros más bellos del mundo”.

Cuando Tula le preguntó cuál de las dos tenía el rostro más hermoso, Patricio evitó responder. Ante la insistencia de los conductores, agregó: “Mi única pareja y expareja ha sido Flavia Laos, con Luciana somos amigos. Hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas”.