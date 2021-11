Rodrigo González a Patricio Parodi tras ampay con Luciana Fuster: “Tremendo mosco muerto y falso”

Rodrigo González furioso con Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

Rodrigo González expresó su total molesta por Patricio Parodi, luego que fuera captado besando a a Luciana Fuster. El conductor de Amor y Fuego no dudó en llamarlo “mosco muerto”, por negar a la modelo desde un principio.

Como se recuerda, hace unas semanas el integrante de Esto es Guerra despotricó contra Amor y Fuego, resaltando que el espacio inventaba contenido. Asimismo, amenazó con demandarlos.

Este 16 de noviembre, al igual que el programa de Magaly Medina, Amor y Fuego difundió unas imágenes de Patricio Parodi con Luciana Fuster, confirmando que sí tendrían un ‘romance’.

“He descubierto un nuevo mosco muerto en la farándula lorcha. Además de no tener un mínimo de talento para la actuación, es un verdadero mosco muerto ”, inició el presentador.

“Salir y decir, esos programas tiene que hacer lo que sea para llenar su contenido, tienen que inventar, son morbosos, cuando hace más de un mes y aquí se hablaba ya de eso”, señaló González.

Por su parte, Gigi Mitre se mostró indignada, indicando que Patricio “todavía lo niega” y amenaza con demandar. “Que caradura” , señaló.

“Todavía te metes con el trabajo ajeno, llamándolo mentiroso a quien sabes que está diciendo la verdad. Jugarte con que decir la verdad o mientes, de verdad que lo de Patricio Parodi no tiene nombre, tremendo mosco muerto, falso”, acotó Rodrigo.

Asimismo, resaltó que lo que le queda claro de esta situación es que “no quiere que se entere la Flavia Laos de esto, está tratando de ocultarlo por todos lados”.

LANZA ADVERTENCIA A PATRICIO PARODI

Su compañera Gigi destacó que Patricio todavía osó en llamarlos “morbosos”. Asimismo, resaltó que él puede estar con quien desee, pero lo que más leda risa “todo el show que ha hecho antes” que se difunda el ampay con Luciana Fuster.

“Acabas de cavar tu tumba, no sabes lo mal que me caen los moscos muertos, tú estas en ese saco. Falso, mentiroso, caradura, mosco muerto”, concluyó.

Los chicos reality fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

LUCIANA FUSTER DENUNCIA REGLAJE TRAS AMPAY CON PATRICIO PARODI

Luego de la difusión de estas imágenes, Luciana Fuster utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que era víctima de ‘reglaje’, pues un carro con más de dos personas adentro la seguían a todos lados.

“Ayer (15 de noviembre) este carro me estuvo persiguiendo toda la tarde, desde la radio hasta casi la puerta de mi casa. Habían más de dos personas dentro”, manifestó en su popular red social.

Asimismo, Luciana Fuster expresó su preocupación ante esta situación, pues si bien podía ser prensa, le ponía muy nerviosa que el carro cause un accidente de tránsito, pues se movía mucho entre los carriles.

“Podría ser prensa, que me parece una locura... ¿Es acoso o reglaje? La verdad me pone muy nerviosa porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles, etc. y pueden causar un accidente”, aseveró la modelo.