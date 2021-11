Patricio Parodi furioso tras ampay con Luciana Fuster: “¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad?”

Patricio Parodi estalla tras ampay con Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Luego que Amor y Fuego difundiera una imágenes donde se ve a Patricio Parodi en un mismo ambiente con Luciana Fuster, el guerrero levantó su voz de protesta. Cabe señalar que en dicho material se ve al modelo cambiándose delante de la joven.

El integrante de Esto es Guerra usó su cuenta de Instagram para expresar su fastidio, señalando que no hay respeto a la privacidad.

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule esto? Ya no puedo cambiarme en mi propio cuarto porque me graban y esas imágenes las usan en televisión?” , escribió Patricio en su cuenta de Instagram.

Asimismo, se preguntó hasta dónde son capaces de llegar para lograr imágenes suyas.

“Osea no les basta con seguirme todo el día a todo lugar, ahora también tengo una cámara todo el día grabando mi cuarto y todas las instalaciones de mi casa, mi propiedad privada. Eso incluye que también puedan tener imágenes de mi hermano, mis hermanas, mis padres, en serio en qué momento el morbo pudo más que los derechos de una persona. ¿Hasta dónde son capaces de llegar?” , indicó fastidiado.

Como se recuerda, después de tanto negar una relación, Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados besándose. Las cámaras de Magaly Medina difundió unas imágenes de la pareja este lunes 15 de noviembre. Mientras que Amor y Fuego hizo lo propio este martes 16 de noviembre.

Patricio Parodi se pronuncia tras ampay. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ LE REFRIEGA AMPAY A PATRICIO PARODI

Rodrigo González expresó su total molestia por Patricio Parodi, luego que fuera captado besando a a Luciana Fuster. El conductor de Amor y Fuego no dudó en llamarlo “mosco muerto”, por negar a la modelo desde un principio. Como se recuerda, hace unas semanas el integrante de Esto es Guerra despotricó contra Amor y Fuego, resaltando que el espacio inventaba contenido. Asimismo, amenazó con demandarlos.

Este 16 de noviembre, al igual que el programa de Magaly Medina, Amor y Fuego difundió unas imágenes de Patricio Parodi con Luciana Fuster, confirmando que sí tendrían un ‘romance’.

“He descubierto un nuevo mosco muerto en la farándula lorcha. Además de no tener un mínimo de talento para la actuación, es un verdadero mosco muerto”, inició el presentador.

“Salir y decir, esos programas tiene que hacer lo que sea para llenar su contenido, tienen que inventar, son morbosos, cuando hace más de un mes y aquí se hablaba ya de eso”, acotó.

Por su parte, Gigi Mitre se mostró indignada, indicando que Patricio “todavía lo niega” y amenaza con demandar. “Que caradura”, señaló.

“Todavía te metes con el trabajo ajeno, llamándolo mentiroso a quien sabes que está diciendo la verdad. Jugarte con que decir la verdad o mientes, de verdad que lo de Patricio Parodi no tiene nombre, tremendo mosco muerto, falso”, acotó Rodrigo.

Asimismo, resaltó que lo que le queda claro de esta situación es que “no quiere que se entere la Flavia Laos de esto, está tratando de ocultarlo por todos lados”.

Patricio y Luciana fueron ampayados besándose en una departamento en Paracas. (Foto: Instagram)

PATRICIO PARODI Y LA VEZ QUE AMENAZÓ CON DEMANDAR AMOR Y FUEGO

Hace unas semanas, Amor y Fuego difundió unas imágenes donde se ve a Patricio Parodi bailando con una mujer supuestamente parecida a Luciana Fuster. Ante ello, l guerrero salió al frente para mostrar su total indignación indicando que se violó su privacidad.

“Me molesta mucho. Entiendo que sea una figura pública, pero hay límites, límites que no se deben pasar. Entrar a filmar desde afuera de mi casa, el espacio privado, está mal. Estoy averiguando con un abogado de la empresa de mi familia, sé que es un tema penal ”, indicó para América Espectáculos.

“Hay que respetar la propiedad privada. Así como pueden grabar mi sala, mañana pueden grabar mi sala. Por más que periodista que sean, se dicen llamar periodistas, uno cuando estudia sabe cuáles son los límites. Esas imágenes están desde muy lejos, hay líneas que no se deben pasar”, agregó.

PATRICIO PARODIO DICE QUE LUCIANA FUSTER ES SOLO UNA AMIGA

Sobre un posible acercamiento con Luciana Fuster en su fiesta de cumpleaños número 28, el guerrero negó cualquier vínculo con la influencer, ya que la considera solo una amiga.

“Siempre jugando con el morbo. Yo soy de las personas si no sé no opina, no comenta, que la gente hable o genere titulares. No se ve nada, no hay ningún beso, no hay nada. Es mi cumpleaños. Así como puedo bailar con una amiga, puedo bailar con tres o cinco amigas”, expresó.

Finalmente, le dejó un último mensaje a Rodrigo González y Gigi Mitre, presentadores de Amor y Fuego: “No se pueden jugar con ‘somos prensa’ y vayan a entrar mi privacidad. A la gente le puede gustar el morbo, pero hay que aprender a respetar”.