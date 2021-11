Chofer de corredor azul es golpeado y escupido por su sujeto que no quiso colocarse su mascarilla

Chofer fue agredido por sujeto desconocido.

Pese a las medidas de seguridad y los protocolos que se han determinado para evitar los contagios por la COVID 19, aún hay personas que se rehúsan de seguirlo, sobre todo el más básico que es el correcto uso de la mascarilla.

Sin embargo, un sujeto no identificado se atrevió a golpear y a escupir a un chofer de un bus del Corredor Azul, porque éste no le permitió subir a la unidad de transporte público por no llevar puesto la mascarilla y el protector facial, reglamento que sí o sí se debe cumplir y respetar.

Este lamentable hecho, se suscitó en el paradero Alcázar del citado servicio, en el distrito del Rímac. Cabe mencionar que este suceso fue denunciado por los pasajeros de este corredor a través del Rotafono de RPP.

Según narraron, el sujeto, de unos 25 años, empezó a discutir con el chofer porque este no le permitía subir al bus. Tras ello, el joven golpeó y escupió al conductor.

“Este susodicho quiere ingresar al Corredor Azul y el chofer le dice que no puede, porque no tiene facial. Discuten y al final de la discusión este susodicho, este delincuente, escupe y golpea al chofer”, relató uno de los pasajeros.

Según también agregaron que el chofer se bajó del vehículo y inició una pelea entre ambos. Los ocupantes del bus hicieron un llamado a las autoridades para que tomen atención de este caso, ya que sospechan que este sujeto sufre de alteraciones mentales.

DELINCUNCIA CRECE EN INDEPENDENCIA

La madrugada del miércoles una pareja fue asaltada cuando se dirigían por la calle Los Geranios, que se encuentra ubicada en el distrito de Independencia. Los hampones aprovecharon la poca iluminación de la zona para cometer sus fechorías.

No contentos con tenerlo arrinconados, estos ladrones empezaron a golpear a los jóvenes para quitarles todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

Una cámara de seguridad en la zona logró captar este violento accionar de estos delincuentes con arma en mano, que llevaron a los muchachos hasta una zona oscura, donde le propinaron puñetazos e incluso arrastraron del cabello a la novia del joven.

Al tener todo el botín los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que los agraviados empezaron a lanzarles piedras e inclusive intentaron perseguirlos con el afán de recuperar sus pertenencias, pero no lo lograron, pues estos malhechores se escabulleron por varias calles y no había nadie que los pueda ayudar a capturarlos.

“Los delincuentes se han refugiado en esta zona, en esta calle de Las Gardenias porque ahora nos falta iluminación. Ellos ingresan a casas grandes, de varios pisos, ágilmente cortan las lunas y se llevan los electrodomésticos”, mencionaron los vecinos de Independencia a América Noticias.

Pese a que los moradores de esta zona han colocado cámaras de seguridad se sienten inseguros, ya que la falta de presencia policial y municipal hace que ellos sean presa fácil de los ladrones al paso.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades por la poca iluminación de sus calles, el cual beneficia a estos hampones. Ellos exigen a las autoridades prestar atención por este incremento de la delincuencia en el distrito.

Según reportaron los vecinos, los jóvenes se encuentran bien, solo consternados por a forma en cómo han sido violentados para robarles sus cosas.

