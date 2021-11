Bruno Pacheco designó a Suzie Sato como secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial

Nueva designación en Palacio.

Una nueva designación. Suzie Gladys Sato Uesu fue escogida para el cargo de secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Su designación fue establecida a través la Resolución N° 000079-2021-DP/SG, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma fue suscrita por el secretario general del Despacho Presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo.

Cabe resaltar que la funcionaria fue Jefa de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2017, posteriormente en el 2018 -2020, estuvo en el Ministerio de Educación.

CUESTIONAMIENTOS

Recordemos que Bruno Pacheco enfrenta nuevos cuestionamientos, no solo por su presunta influencia para exigirle a la ex comandante general del Ejército que favorezca aciertos militares en la nómina de ascensos. Sino que ahora también estaría interviniendo en la toma de acciones en la Sunat.

Por su parte, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo sobre el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, que si le tiene estima al presidente Pedro Castillo, tendrá que renunciar a su cargo.

Asimismo, señaló que tendrá que “responder a la justicia” tras ser denunciado por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas de interferir su proceso de promoción generando que la Fiscalía le abra una investigación.

“Suscribo en el sentido de que si Bruno Pacheco estima al presidente (Pedro Castillo) tiene que adoptar la posición de apartarse rápidamente del cargo. Además, y por supuesto, va a tener que responder a la justicia porque le han abierto investigación en el Ministerio Público”, dijo en entrevista a Exitosa.

SE DEFIENDE

El secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, manifestó que es falso que haya intercedido para ejercer presión sobre altos mandos de las Fuerzas Armadas en favor a ciertos militares en los ascensos. Agregó que no piensa renunciar a su puesto ha cumplido su trabajo correctamente.

“Es completamente falso, las ideas de esos señores no están claras. El presidente lo único que le dijo a Vizarra es que vea los temas de ascensos conmigo y eso tiene que ver con mis funciones. Desconozco el tema de cualquier recomendación. El presidente no me ha dicho ninguna recomendación”, dijo a Panorama.

“La única conversación fue cuando ya había pasado la evaluación, cuando ya había acabado el proceso, qué influencia podría tener yo en eso”, precisó.

Asimismo, rechazó que se pueda haber configurado el delito de tráfico de influencias, ya que lo único que se hizo fui cumplir con publicar los ascensos según había recomendado las Fuerzas Armadas.

“Nunca he hecho trafico de influencias, porque si fuera así esos oficiales habrían tendrían que haber sido nombrados. ¿Por qué me voy a tener ir? solo he hecho mi trabajo”, aseveró.

MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó que se acaba de iniciar una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

“La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas”, menciona en el comunicado.

