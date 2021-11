Walter Ayala le aconseja renunciar a Mirtha Vásquez: “Si yo estuviese incómodo, hubiese renunciado hace rato”

Walter Ayala y el presidente Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina.

El cuestionado ministro de Defensa, Walter Ayala, manifestó que su permanencia en el cargo sigue siendo evaluada por el presidente Pedro Castillo, quien, según revelaron desde el gabinete, se encuentra fastidiado por la crisis generada por supuestas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Yo ya presenté mi cargo hace más de una semana. El presidente lo está evaluando. Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado”, aseguró este sábado ante la prensa.

Hace unos días, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación presenta en su contra, por tal motivo, el ministro Ayala fue citado este martes 16 de noviembre al parlamento a fin de responder sobre las denuncias que hicieron los generales José Vizcarra y Jorge Chaparro en su contra por supuestamente haber pedido ascender a oficiales por encargo del presidente Pedro Castillo.

“Yo como ministro de Defensa he respetado la propuesta que me ha hecho las Fuerzas Armadas, no he presionado a nadie. He firmado y lo he publicado y efectivamente eso se pasó acá de esta forma”, reiteró.

“SI ESTUVIESE INCÓMODO CON ESTE GOBIERNO, HUBIESE RENUNCIADO HACE RATO”

En cuanto a un supuesto descontento por parte de Mirtha Vásquez ante su presencia en el gabinete, Walter Ayala negó tener conocimiento del tema, pero opinó que, de ser cierto los rumores de su incomodidad, la premier debería dar un paso al costado.

“Ella no me ha dicho nada sobre el tema de la incomodidad, pero pienso que, si yo estuviese incómodo con este Gobierno, hubiese renunciado hace rato. Si alguien se siente incómodo en un lugar, tiene que dar un paso al costado y renunciar Yo no estoy incómodo, me siento bien con este Gobierno. Lo que sí me incomoda son políticos que hacen ruido y quieren desestabilizar el Gobierno”, comentó.

ANÍBAL TORRES CONSIDERA QUE WALTER AYALA DEBE RENUNCIAR

En tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, opinó al respecto de la permanencia de Walter Ayala al frente del Ministerio de Defensa y consideró que no solo debe poner su cargo a disposición, sino, renunciar.

“Me parece que el ministro (Ayala) ya ha puesto su cargo a disposición. En mi opinión, ha debido renunciar, no solo poner su cargo a disposición. Pero esa es una facultad personal. Su continuidad la debe decidir el presidente Pedro Castillo junto con la premier Mirtha Vásquez. Desconozco si el secretario general de Palacio (Bruno Pacheco) sigue en su cargo o no, pero eso lo debe decidir también el presidente”, dijo Torres a La República.

Asimismo, Torres se pronunció acerca de los rumores de la renuncia de Mirtha a la presidencia del Consejo de Ministros, luego de que esta no haya acompañado al mandatario Castillo a Ayacucho para dar un balance sobre los 100 días de su gobierno.

“Sigue normalmente ejerciendo su cargo, no ve nada de los que salen en los medios. (…) ella no concurrió en el viaje a Ayacucho porque seguramente ha tenido cosas urgentes que hacer. Yo tampoco viajé a Bolivia”, sentenció.

