Pedro Castillo y el resumen de su balance por los 100 días

Pedro Castillo en medio de su discurso desde Ayacucho. Foto: Andina.

El 10 de noviembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, dio un balance general de lo que han sido sus 100 primeros días al frente del gobierno del Perú, en la Plaza de Armas de Ayacucho.

El mandatario dijo que, al llegar al Gobierno, encontró un sistema de salud colapsado, niños y niñas sin asistir a clases presenciales con “la excusa de no estar vacunados”, 3 millones de peruanos sin empleo y miles de personas en situación de analfabetismo y desnutrición.

“Puedo decir que hemos logrado cosas importantes en estos cien días”, dijo Pedro Castillo desde Ayacucho.

Aquí un resumen del balance que dio por sus primeros 100 días de gobierno.

RESPONDE A SUS DETRACTORES

Al inicio de su discurso, Castillo respondió a sus detractores y críticos, a los que tildó de ‘sinvergüenzas’ por no hacer nada y “dedicarse 200 años a robarle al país”.

“Con poca vergüenza, un sector me dice que no he hecho nada, si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años no hicieron nada por la patria hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exigen que en 100 días resuelva los problemas del país”, expresó el mandatario.

Castillo defendió el rumbo de su gobierno y se refirió a las críticas que le hacían durante campaña.

“A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá. También desde la campaña me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades y sus ahorros, yo me pregunto han pasado 100 días de su gobierno ¿a alguien le he quitado sus casas y sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras”, dijo.

INICIO DEL PROCESO DE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

El mandatario también anunció el inicio del proceso de renegociación del contrato de gas con el Consorcio Camisea, el cual se hará con respeto a la legislación vigente.

“Acaso hacemos mal en sentarnos a dialogar sobre un contrato en beneficio del país. Haremos un diálogo abierto y transparente con la empresa, porque consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del gas de Camisea, porque nos corresponde”, cuestionó.

El presidente Castillo informó que el Gobierno ha presentado ante el Congreso de la República el proyecto de ley para la masificación del gas. También dijo que el proceso iniciaría con las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegus, Tacna, Ucayali, entre otras.

VACUNACIÓN COVID-19

En temas de Salud, el Jefe de Estado resaltó que en los 100 días de su gobierno se ha vacunado contra la COVID-19 a “cerca del 60% de la población objetivo”.

También recordó que hace tres meses muchos jóvenes pensaban que recibirían la vacuna recién a fines del 2021 o ya en 2022. En este momento se ha logrado vacunar a los mayores de edad y se está inmunizando a los menores de edad entre 12 a 17 años.

REFORMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

El Presidente anunció la presentación de un paquete de reformas legales y constitucionales para combatir la corrupción. También indicó que en su gobierno “nadie se robará un sol” y si algún servidor público incurre en ello, él será el primero en denunciarlo y expulsarlo. Para ello, dijo que el Ejecutivo presentó un paquete de reformas legales y constitucionales.

Según dijo, no solo se sancionará al funcionario sino también al corruptor. “Por eso estamos presentando un proyecto que sancione a las personas jurídicas. Nunca más un Odebrecht en el Perú”, indicó al señalar la necesidad de limpiar la política.

También anunció la presentación de un proyecto ley que prohíba que personas con acusación fiscal puedan ser candidatos electorales de cualquier tipo. En su discurso denunció la llamada “puerta giratoria” y la “costumbre del que entra al Estado” para cuidar sus intereses y no los del pueblo.

AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO Y SEGUNDA REFORMA AGRARIA

El presidente aseguró que desde ahora en adelante el sueldo mínimo será no menos de mil soles, el cual permitirá que las empresas regulen esto y así los trabajadores tengan un sueldo “digno”.

Pedro Castillo también se refirió sobre el avance de la Segunda Reforma tributaria, en el cual aseguró que se trabajará en pro de los agricultores.

“Viví y logré hacerme maestro gracias a la agricultura por ello, hemos iniciado la segundo reforma agraria. El Estado no puede darle la espalda al Perú profundo. Sobre todo la agricultura pequeña ha sido olvidada y postergada en nuestro país. Lanzamos desde Cusco la segunda reforma agraria que no es quitarle o expropiar las pertenencias, sino a trabajar a favor de la agricultura. Daremos un nuevo impulso ala conectividad rural”, manifestó en su discurso.

RETORNO A LAS AULAS EN 2022

Pedro Castillo también anunció que este marzo 2022 los alumnos retornarían a clases presenciales. “En marzo de 2022 volveremos a clases presenciales, nuestros niños y niñas deben regresar seguros a clase”, expresó el jefe del Estado.

Sin embargo, a través de un tuit, Carlos Gallardo, ministro de Educación, aseguró que la meta del Gobierno es que los estudiantes vuelvan a clases en un 99% todavía en el mes de julio.

VENTA DE AVIÓN PRESIDENCIAL

Otro anuncio fue que ningún funcionario público viajará en primera clase y la venta del avión presidencial, como parte de las medidas de austeridad en el Gobierno.

“Ahora mismo voy a firmar una norma que prohíba, ningún funcionario viajará en primera línea, en un Gobierno del pueblo los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria”, expresó Pedro Castillo.

Además, dijo que lo que se recaude de la venta del avión presidencial será destinado para salud, educación de las niñas y niños del Perú.

SEGUIR LEYENDO