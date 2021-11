Pedro Castillo está “sumamente fastidiado” por crisis en ascensos de las FF. AA., según Hernando Cevallos

Pedro Castillo. Foto: Andina.

El presidente Pedro Castillo se encuentra “sumamente fastidiado” por las denuncias hechas por excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presuntas irregularidades en el proceso de ascenso, según el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Cevallos, además, adelantó que el jefe de Estado ya tomó la decisión de alejar de su entorno a personas que puedan vulnerar la independencia de nuestras Fuerzas Armadas, en relación a la supuesta injerencia que tuvo el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, en los polémicos ascensos.

“Sin ninguna duda, por lo menos lo que conocemos de la posición de Bruno Pacheco en relación con las Fuerzas Armadas, es absolutamente indebida. Me parece que el presidente está sumamente fastidiado con esto y sí ya tomó decisión en relación a alejar a su entorno más cercano a personas que puedan vulnerar la independencia de nuestras Fuerzas Armadas”, declaró a Exitosa.

Como se recuerda, el lunes 8 de noviembre, los generales en retiro José Vizcarra y Jorge Chaparro denunciaron que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y Bruno Pacheco habrían interferido en el ascenso de dos coroneles que serían afines al gobierno.

Producto de ello, Walter Ayala será interpelado por el Congreso el martes 16 de noviembre desde las 9:00 a. m., para responder el pliego de preguntas.

LOS RECOMENDADOS

Los recomendados por el gobierno para el ascenso eran los coroneles EP Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, natural de Tacabamba, el mismo distrito donde nació el presidente Pedro Castillo.

Ambos oficiales ‘recomendados’ visitaron días antes y en pleno proceso de ascensos al secretario del despacho presidencial y al congresista del partido de gobierno Elías Varas Méndez, según los registros de visitas de las instituciones del Estado.

Por otro lado, este lunes el ministro de Defensa, Walter Ayala, presidió la ceremonia de reconocimiento del general de División Walter Horacio Córdova Alemán como nuevo Comandante General del Ejército del Perú (EP).

JOSÉ VIZCARRA TIENE TRES DENUCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Se dio a conocer que el excomandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez tiene tres denuncias policiales por violencia contra sus exparejas. De acuerdo a una investigación de ‘Hildebrandt en sus trece’, estas denuncias forman parte del expediente que recibió el presidente Castillo, de parte del general Julio Domínguez Pasco y el coronel Manuel Javier Alva, días antes de pasar al retiro a Vizcarra.

La primera denuncia en su contra data del 29 de octubre del 2011 y fue hecha por su exesposa y madre de sus dos hijos, María Rengifo de Souza, por violencia física y daño psicológico. Según narró en la comisaría de Pueblo Libre, había sido víctima de maltratos y violencia por parte de Vizcarra.

La segunda denuncia por violencia contra José Vizcarra fue realizada por su expareja, Elke Brennecke Negreiros, quien es teniente coronel del Ejército, el 26 de abril del 2015 en la comisaría de La Molina.

La misma Elke Brennecke volvió a denunciar a José Vizcarra solo tres días después de lo acontecido en la comisaría de La Molina. La teniente coronel del Ejército narró que el general la estaba maltratando psicológicamente mediante llamadas. “Desde el mes de octubre del año (pasado) comenzó a menospreciarme, siempre la llama por teléfono y maltrata psicológicamente. Le grita. Le ofende de la forma más humillante”, se lee en el parte policial del 29 de abril del 2015.

Ante la revelación de denuncias por violencia contra la mujer en su haber, el excomandante general del Ejército José Vizcarra manifestó que no ventila su vida privada a la prensa. “Sobre ese tema no tengo nada que responder. Sería bueno que les preguntes a ellas, son las que hicieron las denuncias. Yo no ventilo mi vida personal en los medios”, dijo para “Hildebrandt en sus trece”.

