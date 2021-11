Walter Ayala y sus pintorescas frases ante el Congreso: “Si ya me hicieron culpable, para qué me citan”

Walter Ayala, ministro de Defensa.

En sus intervenciones, Ayala dejó en claro que él se había adelantado a las críticas en su contra y que dejó su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo al considerarse libre de polvo y paja.

Incluso, ironizó ante los parlamentarios por no darle la presunción de inocencia y condenarlo, por lo que dijo “si ya me hicieron culpable, para qué me citan”.

“Nadie está exento de control constitucional, ni el presidente, ni el Parlamento (…). Todos estamos obligados a cumplir el debido proceso. Yo he escuchado a muchas personas que ya me condenaron. Han dicho que ese señor se debe de ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó el debido proceso? Es más, este proceso puede ser declarado nulo, porque inclusive ya han adelantado opinión. Si ya me hicieron culpable, para qué me citan”, aseveró.

Pero la última frase no fue el único comentario desafiante que lanzó ante el Congreso de la República. En otra de sus intervenciones, Walter Ayala comentó que, sí se sintiese culpable de las imputaciones en su contra, “ya me hubiera ido hace rato” del Ministerio de Defensa.

“Es un ruido político, yo lo que pido es respetar el estado de derecho y el debido proceso. Si yo me sintiese culpable, me hubiese ido hace rato, yo tengo la conciencia limpia, hay pruebas. El Ministerio Público ya está investigando, y el Ministerio Público, como paladín de la justicia, que dirima. Pero, tampoco vamos a manchar honras porque dos personas no quieren dejar el cargo, aquí nadie está seguro”, aseveró.

“MÁS FRESCO QUE UNA LECHUGA”

Walter Ayala ya tiene acostumbrada a la opinión pública a esta clase de declaraciones desde que se le acusó de interferir en el ascenso de oficiales en las Fuerzas Armadas.

“Hasta el momento continúo en el cargo […] Ayer puse mi cargo a disposición, si estoy acá ahora es porque tengo la conciencia limpia”, manifestó Walter Ayala, en breve diálogo con los medios de prensa.

Asimismo, también ante el Congreso, el ministro de Defensa amenazó con denunciar a los exmandos militares que lo acusaron de tráfico de influencias, y ratificó que cuenta con la confianza de Pedro Castillo.

“Estoy más fresco que una lechuga, que venga lo que se venga”, llegó a decir ante la comisión de Defensa Nacional.

WALTER AYALA vs JORGE MONTOYA

El congresista Jorge Montoya protagonizó un fuerte altercado con el ministro de Defensa, Walter Ayala, durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

El titular de Defensa acusó a Montoya de haber adelantado opinión sobre su gestión; sin embargo, el legislador le respondió que están en un foro político y que Ayala debe aceptar todas opiniones y las preguntas que se le hace, pero el ministro dijo que planteará una “recusación” contra el congresista, figura que no existe en estas comisiones del parlamento.

“(El ministro) ha lanzado una amenaza velada sobre que este proceso puede declararse inválido por adelanto de opinión. Yo quería explicarle que el ministro debe entender que está en una cámara política, no es una cámara jurisdiccional. Él es abogado y sabe perfectamente las diferencias. Acá damos opiniones políticas y las opiniones políticas no tienen límites, así que mis opiniones sobre que el ministro debe dar un paso al costado, siguen siendo vigentes y no alteran ningún proceso porque estamos en una cámara política”, indicó Montoya.

A lo que el ministro respondió: “Nadie está por encima de la Constitución. Si el congresista Montoya tiene ya su posición fijada yo formulo un recurso de recusación contra el almirante porque yo creo que él ya tiene una posición definida y de nada va a servir que yo me defienda”.

SEGUIR LEYENDO