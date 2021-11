José Vizcarra, excomandante general del Ejército, tiene tres denuncias por violencia contra la mujer

José Vizcarra, excomandante general del Ejército.

Tras revelar irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas debido a la intervención del presidente Pedro Castillo y de Bruno Pacheco, secretario general del Despacho Presidencial, se dio a conocer que el excomandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez tiene tres denuncias policiales por violencia contra sus exparejas.

De acuerdo a una investigación de ‘Hildebrandt en sus trece’, estas denuncias forman parte del expediente que recibió el presidente Castillo, de parte del general Julio Domínguez Pasco y el coronel Manuel Javier Alva, días antes de pasar al retiro a Vizcarra.

PRIMERA DENUNCIA

La primera denuncia en su contra data del 29 de octubre del 2011 y fue hecha por su exesposa y madre de sus dos hijos, María Rengifo de Souza, por violencia física y daño psicológico. Según narró en la comisaría de Pueblo Libre, había sido víctima de maltratos y violencia por parte de Vizcarra.

“En circunstancias que ella se encontraba en el interior de su casa, su esposo que ya no vive con ella desde el 09 de enero del 2011, ingresó a la casa forzando la ventana del 1er. piso, subiendo al 2do. piso, queriendo entrar a su cuarto, lo que no pudo hacer porque ella se encerró con el seguro interno, motivo por el cual él realizó gritos y vociferó palabras soeces, y otras que denigran su condición de madre y mujer”, deja constancia en el parte policial.

“Causando ataques de pánico en la denunciante, por lo que intentó salir por la ventana del 2do. piso de su domicilio a consecuencia del miedo profundo que le produce el denunciante, quien la amenaza con atacarla”, continúa el documento.

Por último, María Rengifo de Souza declaró ser víctima de constantes amenazas machistas y violentas. “Asimismo, refiere que él la amenaza con aparecer en cualquier sitio y hacerle escándalo aduciendo que tiene derecho por estar casados. Asimismo, refiere que tiene que volver con él o de lo contrario firmarle el divorcio en el que desconoce sus derechos de cónyuge”, finaliza.

SEGUNDA DENUNCIA

La segunda denuncia por violencia contra José Vizcarra fue realizada por su expareja, Elke Brennecke Negreiros, quien es teniente coronel del Ejército, el 26 de abril del 2015 en la comisaría de La Molina.

“Dejo constancia que mi exconviviente José Alberto Vizcarra Álvarez (51) con fecha 11MAR2015 abandonó el hogar conyugal, llevándose algunas de sus pertenencias, el mismo que regresó el día lunes 13AB2015, el cual llegó a ofenderme con palabras soeces, me tildaba de (que) yo soy poca cosa para él y me difamó que yo me había metido con muchos hombres y que los logros que he alcanzado han sido por haberme metido con hombres, ofendiendo mi dignidad”, contó Brennecke una semana después de los hechos.

Debido a sus maltratos, Brennecke recibió terapia psicológica y tuvo que abandonar varias actividades diarias, incluido dejar de trabajar. “Le dijo que no subía a (su) carro porque qué cosas habría hecho en el carro, le revisa su teléfono, Facebook y viene siendo víctima de estos maltratos desde hace dos meses. Se encuentra en terapia psicológica, ha dejado de trabajar, de ir al gimnasio, presionada por su exconviviente”.

TERCERA DENUNCIA

La misma Elke Brennecke volvió a denunciar a José Vizcarra solo tres días después de lo acontecido en la comisaría de La Molina. La teniente coronel del Ejército narró que el general la estaba maltratando psicológicamente mediante llamadas. “Desde el mes de octubre del año (pasado) comenzó a menospreciarme, siempre la llama por teléfono y maltrata psicológicamente. Le grita. Le ofende de la forma más humillante”, se lee en el parte policial del 29 de abril del 2015.

DESCARGO DE JOSÉ VISCARRA

Ante la revelación de denuncias por violencia contra la mujer en su haber, el excomandante general del Ejército José Vizcarra manifestó que no ventila su vida privada a la prensa. “Sobre ese tema no tengo nada que responder. Sería bueno que les preguntes a ellas, son las que hicieron las denuncias. Yo no ventilo mi vida personal en los medios”, dijo para “Hildebrandt en sus trece”.

