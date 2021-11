Walter Ayala: congresistas afirman que su permanencia es insostenible y demandan pronunciamiento del Gobierno

(Foto: Agencia Andina)

Walter Ayala asistió al Congreso de la República el día de ayer por las denuncias por injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Aun así, y pese a poner su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, sigue en funciones.

Por su parte, el general del Ejército pasado al retiro recientemente, José Vizcarra, aclaró ante el Congreso que las interferencias se dieron de manera presencial el 15 de octubre, en conversaciones con el ministro de Defensa, Walter Ayala; el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y el presidente, Pedro Castillo.

El interés era sobre los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, de quienes se pedía su asenso pese a que no cumplían los méritos, según afirma Vizcarra.

Ahora, congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron en contra sobre la permanencia de Ayala como titular de Defensa y consideraron que su permanencia en el cargo es insostenible.

CONGRESISTAS SE PRONUNCIAN ANTE LA PRESENCIA DEL MINISTRO EN LA COMISIÓN DE DEFENSA

El congresista Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso, consideró que la permanencia de Ayala en la cartera de Defensa es “insostenible e indefendible”. Asimismo, dijo esperar que sea apartado antes de que se el ministro se presente ante la Comisión de Defensa, donde ha sido citado para responder por el caso en cuestión.

“Ya debería haber tomado una decisión no solo con él (Ayala) sino con su secretario, el señor Pacheco, el presidente no está midiendo la gravedad, donde él puede estar también involucrado”, dijo al diario El Comercio.

“Es inevitable la interpelación y la censura, estamos en una situación similar la del ministro Maraví, la censura estaba cantada”, agregó.

Por otro lado, el congresista Alejandro Cavero resaltó que es necesario que el presidente Pedro Castillo se pronuncie sobre la situación. También opinó que la permanencia del ministro es “insostenible”.

“El presidente de alguna u otra manera se tiene que pronunciar, no podemos seguir en este estado de incertidumbre al que nos ha acostumbrado el presidente respecto a todos los ámbitos de su gobierno, no habla no da cuenta a la ciudadanía, no le responde a la opinión pública”, señaló.

Además, Cavero afirmó que la censura sería una posibilidad. Pero manifestó que esto se vería luego de la presentación del ministro ante la comisión parlamentaria.

El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, también se pronunció la injerencia en los ascensos durante la sesión de la comisión de Justicia del día de ayer. El parlamentario opinó que el ministro debe dejar el cargo.

“Es increíble el descaro con el que este gobierno falta el respeto constantemente a la institucionalidad de las FF. AA. y la PNP, los últimos hechos que hemos tomado conocimiento del tráfico de influencias evidencian la falta de capacidad, de compromiso al país”, sostuvo.

Por su parte, la bancada de Somos Perú pidió al presidente Castillo aceptar la renuncia de Walter Ayala y afirmó que “su permanencia en el cargo es insostenible”. Además, pidieron declararlo como persona no grata.

WALTER AYALA COMO RESPONSABLE POLÍTICO

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, conversó con el diario El Comercio y destacó la importancia de un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo sobre el caso del aún ministro Walter Ayala.

“El responsable político es sin duda el ministro (…) eso requiere de una decisión inmediata sobre la continuidad de esa persona”, dijo. “Ya hemos tenido otros casos de ministros cuya salida ya había sido anunciada, hubo una decisión tardía, esas experiencias nos dicen que si un ministro da señales de su salida, está sobre la mesa, tarde o temprano ocurre”, agregó.

Si bien Lanegra reconoció que “no es la primera vez que ocurre que estamos en constante incertidumbre”, consideró que este caso “es muy delicado” y podría traer consecuencias penales.

“Hay responsabilidad que van más allá de lo político, pueden tener consecuencias jurídicas y políticas, más que inestabilidad genera un nuevo factor de debilitamiento del gobierno”, explicó.

