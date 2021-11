Guillermo Bermejo invita a renunciar a Mirtha Vásquez: “Las puertas siempre están abiertas en el Gobierno”

| Foto: Agencia Andina

El congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, se mostró inconforme con la actitud mostrada por la presidenta del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez, a quien tildó de “chantajista” por no acompañar al presidente Pedro Castillo en su balance por los 100 días de gestión en Ayacucho.

“Los cargos en el premierato o en los ministerios son de encargo, por confianza. Pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie. Eso de que me voy si no hacen lo que quiero puede ser para la secundaria o el periodo universitario, pero en el Gobierno no se pueden aceptar ese tipo de chantajes. Las puertas siempre están abiertas en el Gobierno”, declaró Bermejo en diálogo con la prensa.

Bermejo dio estas declaraciones en relación a los resientes rumores sobre una eventual renuncia de Vásquez de la PCM por la presencia de malos elementos en su gabinete, como el interpelado Walter Ayala, de la cartera de Defensa, y el cuestionado Juan Silva, titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

“No importa si los que asumen cargos ministeriales son del partido o son independientes. A mí lo que me interesa es que sean personas que puedan contribuir con el país. Pero no se puede contribuir haciendo cosas que no son correctas, queriendo que todos los ministros sean de mi forma de pensar. Eso no puede ser ni en el lado de los invitados ni en lado del partido, ni en el lado de los profesores”, agregó.

Sobre su voto en contra a darle la confianza al Gabinete Vásquez, Bermejo Rojas aseguró que sí está de acuerdo con el Consejo de Ministros, pero no con “la actitud de la primera ministra”. “Nuevamente, el día de ayer ha salido a pechar al ministro de Energía y Minas. Está haciendo lo mismo que nosotros le criticábamos al anterior premier (Guido Bellido)”, dijo.

“Espero que reflexione, que cambie su manera de actuar. Es inconveniente que este pechando ministros cada semana. No sé si quiere dar muestra de fuerza, pero así no se hace”, agregó.

VACANCIA A PEDRO CASTILLO

Guillermo Bermejo manifestó que la oposición no toma en cuenta que el mandatario Castillo ha hecho sacrificios por tratar de mantener la estabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, en su lugar, siguen insistiendo con la vacancia presidencial.

“El presidente dio un gesto político [al cambiar el Gabinete Ministerial] y no lo saben valorar ni agradecer. [La oposición] mantiene una actitud pro vacancia”, dijo el congresista de Perú Libre.

“[La oposición] quiere desestabilizar al país. No tenemos ni 100 días y hemos tenido que pasar por 2 gabinetes y varios cambios ministeriales”, agregó.

Por su parte, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también se refirió a la “obsesión” de la derecha de tumbar al Gabinete Vásquez y vacar a Pedro Castilllo. Sin embargo, le echó la culpa al Ejecutivo por “no frenar” sus intenciones y dejarlos conspirar en su contra.

“Impresionante obsesión derechista para tumbar al Gabinete y vacar al Presidente, no hay tregua. También tenemos un Gobierno indeciso de frenarlos como debe ser, el poder popular que no se usa se pierde, llegará el momento de interrogarnos ¿armamos la calle o nos vamos a la calle?”, tuiteó.

Asimismo, Cerrón criticó que las carteras de Economía, Exterior, Justicia, y la presidencia del Consejo de Ministros, son contralados por el “caviarismo”, pero no comentó nada acerca de la interpelación del titular de Defensa, Walter Ayala, y mucho menos sobre los cuestionamientos en contra de Juan Silva, ministro de Transporte y Comunicaciones.

“El caviarismo controla PCM, Economía, Cancillería, Justicia e Interior, solo faltan Defensa y Energía y Minas, para consolidar un poder económico, político, militar y energético. ¿Acaso estamos frente a un golpe blando al gobierno popular?”, publicó.

