Nolberto Solano previo al Perú vs. Bolivia: “El único resultado que nos sirve es ganar”

Solano habló previo al Perú vs. Bolivia por Eliminatorias

Como es costumbre, Nolberto Solano salió a hablar previo al partido entre la selección peruana y boliviana por Eliminatorias. El asistente de Ricardo Gareca detalló como la ‘bicolor’ va a salir a afrontar este encuentro en el Nacional y reconoció que este duelo podría definir el futuro del ‘equipo de todos’ en la búsqueda de asistir a la próxima cita mundialista.

“Tenemos que manejar bien los tiempos, pero no debemos confundir la paciencia con la agresividad con la que hay que salir. Debemos poner todo hoy porque el único resultado que nos sirve es sumar para seguir con la expectativa de clasificar” , declaró el ‘Maestrito’ para Movistar Deportes.

Asimismo, ‘Ñol’ sostuvo que la selección nacional no debe salir a especular nada y se tiene que centrar en el estilo de juego que han desarrollado desde la llegada del ‘Tigre’ Gareca. Pero que no se puede dejar de lado las cualidades del elenco altiplánico, que llega con mucha confianza debido a sus últimos triunfos en La Paz frente Paraguay y Perú.

SOBRE LA VUELTA DE ANDRÉ CARRILLO

“No vamos a negarlo que André (Carrillo) es un jugador desequilibrante para el equipo. No obstante, creo que hoy la clave es y siempre los resultados que hemos tenido es por el colectivo. Las individualidades deben de aparecer en el partido y de esa forma aportar a la selección” , señaló.

Carrillo volverá después de perderse la fecha triple de octubre l Foto: EFE

El exjugador de Boca Juniors fue consultado sobre quien iba a patear en caso haya un disparo desde los doce pasos en el cotejo. El integrante del comando técnico peruano respondió que ya hay jugadores designados para eso y también depende mucho del que tenga confianza. “Esto lo del penal, te lo digo de mi experiencia, es una situación difícil pero hay que estar fuertes. Al que le toque ojala pueda concretar” , finalizó.

PREVIA DEL PERÚ VS. BOLIVIA

Perú y Bolivia se enfrentarán una vez más por las Eliminatorias a Qatar 2022. El partido se llevará a cabo este jueves 11 de noviembre desde las 21:00 (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la consigna de sumar tres puntos en condición de local y en caso no sea así, la posibilidad de ir a la próxima Copa del Mundo se volvería más remota. Por su parte, la ‘Verde’ buscará romper la racha de no ganar en Lima por clasificatorias.

La ‘blanquirroja’ no atraviesa su mejor momento. En la pasada fecha triple solo pudo conseguir tres puntos de los nueve posibles y se alejó de la zona de repechaje. Actualmente, se ubica en la penúltima posición con once unidades. La única chance de poder acortar la distancia de la quinta ubicación es ganando los dos partidos del mes de noviembre, debido a que posteriormente tendrá duelos menos accesibles como es el caso de las visitas a Colombia y Uruguay.

La situación de César Farías y compañía difiere un poco. El conjunto altiplánico volvió a hacerse fuerte en La Paz y ganó sus dos partidos de local en octubre. Además, cuenta con el goleador de las Eliminatorias, Marcelo Martins quien lleva ocho goles en once fechas. No obstante, algo para tomar en cuenta es cuando deja la altura y tiene que ir a jugar al llano. En la presente competición no sabe lo que es celebrar en condición de visita, al haber empatado apenas dos encuentros.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Franz Gonzáles, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins.

