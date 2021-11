A qué hora juegan Perú vs Bolivia en Lima por la fecha 13 de Eliminatorias

A qué hora juegan Perú vs Bolivia por fecha 13 de Eliminatorias Qatar 2022.

A qué hora juegan Perú vs Bolivia EN VIVO. Peruanos y bolivianos medirán fuera este jueves 11 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los de Ricardo Gareca están obligados a ganar en casa para seguir con chances de llegar al próximo Mundial.

La selección peruana marcha en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de las Clasificatorias Sudamericanas a 5 puntos del repechaje. Es por ello que debe sacar los 6 puntos en esta jornada doble. Bolivia, por su parte, es séptimo con un punto más que la ‘bicolor’. Será un duelo de infarto

En la primera ronda del torneo, Bolivia derrotó 1-0 a Perú con tanto de Ramiro Vaca a los 82′ del encuentro. Todo esto tras un grueso error de Christian Cueva en ataque: intentó una ‘huacha’, la ‘verde’ recuperó y terminó anotando el tanto definitivo. Y lo hizo cuando tenía 10 hombres por expulsión de Henry Vaca.

Para esta oportunidad, el ‘Tigre’ recuperó a dos de sus mejores hombres: André Carrillo y Renato Tapia. Ambos no estuvieron en la anterior jornada triple por lesión. Eso sí, pierde a Yoshimar Yotún (suspensión), aunque estará con Venezuela en condición de visita. Paolo Guerrero sigue ausente (recuperación / rodilla).

André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula serán los atacantes de la ‘blanquirroja’. ‘Lapagol’ todavía sigue con deuda de cara al arco, pues todavía no ha podido anotar su primer gol en las Eliminatorias Qatar 2022. Igual, sus 3 tantos en la última Copa América lo respaldan. Tiene el apoyo de los hinchas y el comando técnico.

La última vez que Perú y Bolivia se vieron las caras en Lima por Clasificatorias, el cuadro nacional se impuso 2-1 con goles de Edison Flores y Christian Cueva. Gilbert Álvarez descontó en el ‘verde’. Los de César Farías jamás le ganaron a los peruanos en su casa con el nuevo formato (todos contra todos).

HORARIOS DEL PERÚ VS BOLIVIA

- México / 8:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 9:00 p.m.

- Perú / 9:00 p.m.

- Colombia / 9:00 p.m.

- Ecuador / 9:00 p.m.

- Venezuela / 10:00 p.m.

- Bolivia / 10:00 p.m.

- Paraguay / 11:00 p.m.

- Uruguay / 11:00 p.m.

- Chile / 11:00 p.m.

- Argentina / 11:00 p.m.

- Brasil / 11:00 p.m.

- España / 3:00 a.m. (12 de noviembre)

PERÚ VS BOLIVIA: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Franz Gonzáles, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins.

CÓMO VER EN VIVO PERÚ VS BOLIVIA - GUÍA DE CANALES TV

Bolivia: Tigo Sports.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play y Latina TV.

España: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL PERÚ VS BOLIVIA

2021: Bolivia 1-0 Perú (Eliminatorias)

2019: Bolivia 1-3 Perú (Copa América)

2017: Perú 2-1 Bolivia (Eliminatorias)

2016: Bolivia 0-3 Perú (Eliminatorias / en mesa)

2015: Bolivia 1-3 Perú (Copa América)

2013: Perú 1-1 Bolivia (Eliminatorias)

2012: Bolivia 1-1 Perú (Eliminatorias)

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

Así marcha la tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022.

