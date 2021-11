Dónde y cómo ver EN VIVO Perú vs. Bolivia | GUÍA TV

Perú no pierde ante Bolivia en Lima por Eliminatorias desde 1981.

Perú y Bolivia se enfrentarán una vez más por las Eliminatorias a Qatar 2022. El partido se llevará a cabo este jueves 11 de noviembre desde las 21:00 (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la consigna de sumar tres puntos en condición de local y en caso no sea así, la posibilidad de ir a la próxima Copa del Mundo se volvería más remota. Por su parte, la ‘Verde’ buscará romper la racha de no ganar en Lima por clasificatorias.

La ‘blanquirroja’ no atraviesa su mejor momento. En la pasada fecha triple solo pudo conseguir tres puntos de los nueve posibles y se alejó de la zona de repechaje. Actualmente, se ubica en la penúltima posición con once unidades. La única chance de poder acortar la distancia de la quinta ubicación es ganando los dos partidos del mes de noviembre, debido a que posteriormente tendrá duelos menos accesibles como es el caso de las visitas a Colombia y Uruguay.

“No creo que vayamos a ver a una Bolivia que especule”, dijo Gareca, en rueda de prensa el martes último. “Creo que vamos a ver a una Bolivia que está con todas las expectativas y está con todas las ilusiones puestas en poder tener un objetivo importante. Entonces, no tengo duda que van a venir con una mentalidad de ganar el partido. Eso lo tenemos totalmente claro”, añadió el ‘Tigre’.

La situación de César Farías y compañía difiere un poco. El conjunto altiplánico volvió a hacerse fuerte en La Paz y ganó sus dos partidos de local en octubre. Además, cuenta con el goleador de las Eliminatorias, Marcelo Martins quien lleva ocho goles en once fechas. No obstante, algo para tomar en cuenta es cuando deja la altura y tiene que ir a jugar al llano. En la presente competición no sabe lo que es celebrar en condición de visita, al haber empatado apenas dos encuentros.

Actualmente la selección boliviana marcha en el puesto siete de la tabla con 12 unidades.

POSIBLES ALINEACIONES PERÚ VS. BOLIVIA

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Franz Gonzáles, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins.

DÓNDE VER PERÚ VS. BOLIVIA VÍA ONLINE

Los derechos del partido los tienen Latina y Movistar Deportes. Lo positivo de ello es que ambos canales cuentan con aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono móvil o computadora. En “Latina” y “Movistar Play” podrás ver el partido entre la ‘blanquirroja’ y la ‘verde’ vía online.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE PERÚ VS. BOLIVIA

Bolivia 1-0 Perú (Eliminatorias / 2021)

Bolivia 1-3 Perú (Copa América / 2019)

Perú 2-1 Bolivia (Eliminatorias / 2017)

Bolivia 0-3 Perú (Eliminatorias / 2016)*

Bolivia 1-3 Perú (Copa América / 2015)

Perú 1-1 Bolivia (Eliminatorias / 2013)

Bolivia 1-1 Perú (Eliminatorias / 2012)

*Partido que la selección peruana ganó en mesa.

CANAL DE BOLIVIA PARA VER DUELO ANTE PERÚ

El canal encargado de la señal del partido entre Perú y Bolivia en el país altiplánico es Tigo Sports.

CANALES DE PERÚ PARA VER DUELO ANTE BOLIVIA

Los canales que realizarán la transmisión del duelo entre Perú y Bolivia son Movistar Deportes (cable) y Latina TV (señal abierta). Pero también puedes seguir todas las incidencias en vivo a través de la web de Infobae Perú: goles, mejores jugadas, polémicas, detalles, declaraciones y mucho más.

CÓMO DESCARGAR LA APP DE MOVISTAR PLAY PARA SEGUIR PERÚ VS. BOLIVIA

1. Debes contar con uno de los dispositivos móviles o tabletas compatibles con la aplicación.

2. Si te encuentras con tu celular, dirígete a App Store o Apple Store para descargar la aplicación.

3. En el buscador escribe Movistar Play, aunque posiblemente te aparecerá entre lo más descargado.

4. Presiona en descargar y ¡listo! la descarga comenzará automáticamente, se instalará y podrá ser utilizada sin problemas.

