Perú vs Bolivia EN VIVO: horarios y canales del partido por Eliminatorias desde el Estadio Nacional de Lima

Perú y Bolivia se enfrentarán nuevamente por Eliminatorias Qatar 2022 hoy en el Estadio Nacional de Lima. La blanquirroja saldrá a ganar para conseguir los puntos que necesita y así poder escalar posiciones en la tabla luego de haber caído al penúltimo puesto después de los resultados que obtuvo en los últimos partidos.

Recordemos que la última vez que ambas selecciones chocaron fue hace aproximadamente un mes por la fecha triple de octubre. En aquel duelo los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron 1-0 de visita en La Paz.

A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS. BOLIVIA

El partido está programado para las 9:00 p.m. hora peruana. La diferencia de horario con Bolivia es de 1hr, por lo que el cotejo en el país altiplánico se podrá seguir desde las 10:00 p.m.

CÓMO VER EN VIVO PERÚ VS. BOLIVIA - GUÍA DE CANALES TV EN EL MUNDO

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play y Latina TV

Bolivia: Tigo Sports y Cotas Televisión

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+

Estados Unidos: Fubo Sports Network

CANALES DE TV PARA VER PERÚ VS. BOLIVIA EN PERÚ

Los canales que realizarán la transmisión del duelo entre Perú y Bolivia son Movistar Deportes (cable) y Latina TV (señal abierta). Pero también puedes seguir todas las incidencias en vivo a través de la web de Infobae Perú: goles, mejores jugadas, polémicas, detalles, declaraciones y mucho más.

CANALES DE TV PARA VER PERÚ VS. BOLIVIA EN BOLIVIA

Los canales encargados de la señal del partido entre Perú y Bolivia en el país altiplánico son Tigo Sports y Cotas Televisión.

CÓMO VER MOVISTAR TV EN VIVO PERÚ VS. BOLIVIA

Si tienes contratado el servicio de Movistar, solo tienes que sintonizar en tu televisor el canal 3 de Movistar Deportes o el 703 si cuentas con el paquete HD.

CÓMO VER MOVISTAR PLAY EN VIVO PERÚ VS. BOLIVIA

Movistar Play es la aplicación móvil de Movistar que te permitirá disfrutar de la señal del partido de manera online. Para descargarla solo necesitas contar con un dispositivo móvil o tableta que sea compatible con la aplicación. Luego te diriges a la App Store o Play Store dependiendo si tu dispositivo es Apple o Android. Por último, en el buscador escribes Movistar Play, presionas descargar y ¡listo! la descarga comenzará automáticamente, se instalará y podrá ser utilizada sin problemas.

POSIBLES ALINEACIONES PERÚ VS. BOLIVIA

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Franz Gonzáles, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins.

HISTORIAL PERÚ VS. BOLIVIA

Hasta el momento, el conjunto altiplánico no ha podido ganarle a la blanquirroa de visitante en el formato de todos contra todos. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en Lima en Eliminatorias, los dirigidos por Ricardo Gareca se alzaron 2-1 con goles de Edison Flores y Christian Cueva. El gol de la verde llegó gracias a Gilbert Álvarez.

Bolivia 1-0 Perú - Eliminatorias Qatar en 2021

Bolivia 1-3 Perú - Copa América 2019

Perú 2-1 Bolivia - Eliminatorias Rusia en 2017

Bolivia 0-3 Perú - Eliminatorias Rusia en 2016*

Bolivia 1-3 Perú - Copa América 2015

Perú 1-1 Bolivia - Eliminatorias Brasil en 2013

Bolivia 1-1 Perú - Eliminatorias Brasil en 2012

*Reclamo TAS le da los 3 puntos a Perú

