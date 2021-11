Congreso de la República: los hechos más relevantes en los primeros 100 días del Legislativo

En estos primeros 100 días del Congreso de la República, la producción descontrolada de leyes, que caracterizó a los periodos anteriores, se reemplazó con la creación de comisiones extraordinarias. Además, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se mantiene distante, pese a haber concedido el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

El miércoles 10 de noviembre, el presidente Pedro Castillo hizo su balance en Ayacucho, como prometió días antes. El Congreso también cumplió estos días en función, aquí algunos aspectos importantes.

11 LEYES EN 100 DÍAS

En sus primeros 100 días, el pleno del Congreso aprobó 11 leyes y solo una de ellas (referida a la problemática de las ollas comunes) fue de corte declarativo. Así, parece que la Mesa directiva, presidida por María del Carmen Alva (Acción Popular), entendió que no se pueden resolverlos todos los problemas del país con leyes.

Entre otras normas resaltantes está la que permitió cremar los restos del condenado terrorista Abimael Guzmán, la que regula la cuestión de confianza y el pago de facturas a las mype en 30 días.

ALTA CREACIÓN DE COMISIONES PARLAMENTARIAS

El problema de este Congreso en sus primeros 100 días sería las comisiones extraordinarias que se crearon en el pleno. Estas refieren a comisiones especiales o investigadoras que, a su vez, incrementan la planilla de asesores. Según un análisis de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, este aumento costarían 6 millones de soles al año y solo en personal.

Por otro lado, pese a que ya se aprobó un grupo de trabajo para investigar los primeros 30 días del gobierno de Pedro Castillo, este aún no ha iniciado las acciones.

RELACIÓN DISTANTE CON EL EJECUTIVO

En este Congreso existe una relación tirante, ante la presencia de una bancada oficialista que no sabe dialogar y tender puentes y un Poder Ejecutivo que tampoco parece esforzarse por lograr consensos.

Se sabe que hasta el momento el Ejecutivo ha presentado al rededor de 60 propuestas de ley, pero solo se han aprobado aquellas relacionadas a viajes presidenciales y resoluciones legislativas. Además, el Congreso aprobó una ley por insistencia (rechazando las observaciones del Ejecutivo), la segunda más temprana en los últimos 20 años. También aprobaron la interpelación más temprana en 20 años, al entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví - a 68 días de iniciado el gobierno.

Por otro lado, en el momento en el que se estaban decidiendo el reparto de comisiones, el presidente Pedro Castillo asistió al Congreso para buscar interceder por la bancada Perú Libre; pero no tuvo éxito.

EXCONGRESISTAS VUELVEN AL LEGISLATIVO COMO ASESORES

No se permite la reelección de congresistas en dos periodos seguidos, sin embargo esto no fue impedimento para que muchos vuelvan a la sede el Legislativo.

Las bancadas decidieron contratar a 25 excongresistas como asesores. Entre ellos se registran casos de exlegisladores cuestionados como Heriberto Benítez, Karina Beteta, Rosa Bartra, Yonhy Lescano y César Vásquez.

CAMBIOS DE PARTIDO

El cambio de bancadas se ha efectuado sin problemas, pese a la ley antitransfuguismo. Aquí los casos:

Héctor Valer: renunció a Renovación Popular antes de asumir funciones y pasó a Somos Perú.

Norma Yarrow, Diego Bazán, María Lobatón: renunciaron a Renovación Popular y pasaron a Avanza País.

Carlos Zeballos y Pedro Martínez: renunciaron a Acción Popular. Martínez regresó después de unas semanas.

Asimismo, a inicio de la jornada legislativa, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga, del Partido Morado, se sumaron a Somos Perú para formar una bancada conjunta (Somos Perú-Partido Morado) y obtener beneficios administrativos.

Por otro lado, si bien la bancada oficialista de Perú Libre no ha tenido renuncias de parte de sus miembros, sí tiene divisiones bien marcadas. Esto se evidenció cuando 16 miembros de la facción cerronista de PL votaron en contra de dar la Confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez.

POLÉMICA POR EL BONO DE INSTALACIÓN

21 congresistas de Lima y Callao generaron polémica cuando se supo que cobraron el bono de instalación, cuya finalidad es ayudar al traslado de los legisladores desde sus regiones a la capital. Lo que avivó más la llama fue que lo habrían solicitado por iniciativa propia, ya que ahora el cobro no se realiza de manera automática - como en periodos anteriores.

PROPUESTAS SIN ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Si bien no se han aprobado tantas leyes, los congresistas no han parado de proponerlas. El problema radica en que el 89% de las 442 iniciativas presentadas no identifican su costo y el 78% no especifica los actores que se verían afectados por su propuesta.

Los grupos cuyos proyectos no especifican sus costos son:

Acción Popular: 97% de 95 iniciativas

Perú Libre: 92% de 95 iniciativas

Juntos por el Perú: 89% de 38 iniciativas

Renovación Popular: 89% de 36 iniciativas

Podemos: 88% de 49 iniciativas

CONTINÚAN LAS LEYES ANTIRREFORMAS

Al igual que periodos anteriores, los proyectos de ley en contra diversas reformas continúan. Algunas son: la carrera pública magisterial, la reforma universitaria (nueve congresistas de Perú Libre se reunieron con representantes de universidades no licenciadas) y la reforma previsional.

En materia electora, se volvieron a realizar cambios a las reglas electorales generando confusión; por lo que se suspendieron las elecciones primarias para el 2022.

APEGO DE LA PRESIDENCIA AL REGLAMENTO

A diferencia de sus antecesoras, la presidencia del Congreso de María del Carmen Ava hizo respetar el reglamento y se definió la agenda en el Consejo Directivo. Además, no se repartió en la Junta de Portavoces por cuotas en base a los diversos intereses de las bancadas, sino que se logró aprobar una agenda prioritaria.

Ahora faltaría ver si se logran cumplir todos los puntos acordados en ella.

ELECCIONES TARDÍAS

Elección de los magistrados del Tribunal Constitucional: el Congreso solo tomó como prioridad esta elección, pero tuvieron los mismos errores y vacíos que el período pasado. Como consecuencia, se tiene la misma lista de candidatos.

Banco Central de Reserva: se ha iniciado el proceso de elección con el tiempo ya vencido.

Defensoría del Pueblo: no hay novedades sobre la elección del defensor del Pueblo.

(Información recabada de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio)

