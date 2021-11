Pedro Castillo hace un llamado a los empresarios extranjeros para que le den trabajo al pueblo

Pedro Castillo se presenta en Ayacucho para dar a conocer el balance por sus 100 días de gobierno.

El presidente Pedro Castillo se encuentra ya en Ayacucho realizando un discurso sobre sus 100 primeros días de gobierno. Castillo vuelve a presentarse públicamente en Ayacucho, como al día siguiente de jurar en el cargo de Presidente de la República, el 29 de julio pasado, cuando se llevó a cabo una “juramentación simbólica” en la Pampa de la Quinua.

Allí fue donde presentó a su primer presidente del Consejo de Ministros, el congresista Guido Bellido, para luego tomar juramento a su gabinete ministerial al día siguiente. Desde entonces, 10 ministros han sido removido de su cargo.

En medio de su discurso, el presidente hizo un llamado a los inversionistas extranjeros para que inviertan en el apís y así den más empleo a los peruanos.

“Hago un llamado a los empresarios extranjeros para que venga a invertir en el país y le den a los peruanos un empleo”, menciona el presidente de la República en Aycucho.

Además, resalta el total de puestos de trabajo que se abrirán en todo su periodo de gobierno.

“Se abrirán más de 300 mil puestos de trabajo para que el peublo peruano pueda llevar pan a su casa.” agrega.

LA GENERACIÓN DE EMPLEO ACTUALMENTE

En estos 100 días de gobierno, el empleo informal ha avanzado más rápido que el formal y hoy afecta a más de 9 millones de peruanos. En Lima Metropolitana, el subempleo es 24% mayor al registrado en 2019 y el ingreso promedio mensual se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, lo que difícilmente podría “dinamizar la economía y la demanda”, como establecía el plan de gobierno Perú al Bicentenario.

Para impulsar el empleo, las propuestas y anuncios se han enfocado en empleo temporal y un “golpe de inversión pública”, que generaría 1 millón de empleos. Más allá del poco realista que resulta esta cifra, los programas de empleo temporal son importantes en tiempos de crisis como este, pero también resultan paliativos: no resuelven nuestros problemas estructurales.

Es precisamente la principal fuente de empleo de calidad y de largo plazo donde no se ha puesto énfasis: la inversión privada. Esta representa 8 de cada 10 soles invertidos en el país y es afectada por discursos contradictorios e incertidumbre. Se prevé que disminuya en 2022, poniendo aún en mayor riesgo mejorar condiciones para los trabajadores.

PEDRO CASTILLO EN POLÍTICA EXTERIOR

Pedro Castillo ha tenido diversos aciertos y desaciertos. En el caso de sus discursos fuera del Perú como en la Asamblea General de la ONU (Estados Unidos), México y Bolivia, señaló que el país está dispuesto a abrir relaciones integradoras con todos los países del mundo sin distinguirlos; esa disposición del presidente es lo que tanto Velit como Vidarte concuerdan que ha sido uno de sus mayores aciertos.

“Pedro Castillo lanza un mensaje articulado, además, busca empujar la diplomacia social y la cooperación internacional por intereses de la población” afirma Oscar Vidarte, internacionalista y docente de la PUCP.

Por su parte, el internacionalista, Juan Velit Grande menciona que el presidente ha realizado una agenda donde los protagonistas son el medio ambiente y los derecho de las minorías, algo que poco a poco se está tratando de empujar.

Cabe resaltar que Pedro Castillo no tiene mucha experiencia en el medio. “America Latina entiende lo que es el presidente Castillo, él siempre dice que es un maestro de escuela que viene del Perú profundo y los otros países lo aceptan y entienden. " agrega Velit.

Por otro lado, un plus que siempre ha tenido el presidente del Perú es que no está involucrado en ningún tipo de acto de corrupción o acción en la que haya podido sacar ventaja sobre otras personas.

“A veces las personas subestiman a Castillo por ser maestro y venir de donde viene; pero lo cierto es que él ha sido líder de un sindicato -en el gobierno de PPK- y llegó a paralizar la educación peruana dos meses, se crearon marchas, inmovilización social e incluso el cambio de ministro de Educación de la época. No es solo un provinciano que sale al mundo, es verdad que no tiene experiencia a nivel de toma de decisiones, pero eso se aprende conforme pase el tiempo.”, menciona Oscar Vidarte.

En tanto, considera como un desacierto de Pedro Castillo que no mantenga el mismo discurso que da en el exterior en el interior del país. “En el extranjero trata de construir una imagen del Perú como que no es un gobierno radical. Además, quiere dar la confianza para que vengan a invertir al país. En cambio en el interior no es así. Un ejemplo claro es cuando habló de expropiar Camisea lo que fue un error”, agrega Velit.

Este suceso termina generando dudas en los posibles inversionistas que leen todo lo que ocurre y el país internamente termina siendo afectado “Esto genera mucha tensión y preocupación a nivel internacional, y hace dudar sobre la dirección que toma el gobierno de Castillo”, precisa el especialista.

Otro acontecimiento que se considera como un desacierto del presidente es que cuando estuvo en la ONU mencionó algunos problemas internos que tenía el país “y eso se debió quedar en casa” agrega Velit.





