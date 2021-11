Lo bueno, lo malo y lo feo en lo económico y político de Pedro Castillo en sus primeros 100 días de gobierno

Pedro Castillo y sus 100 días en el Gobierno. REUTERS/Claudia Morales

Por: Yuriko Cabeza

Pedro Castillo cumplió 100 días como mandatario del Perú y la pregunta de muchos peruanos es: ¿Qué ha hecho por nuestro país en estos casi tres meses?

Infobae Perú conversó con el Dr. Guillermo Dulanto, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, quien opinó sobre los diversos acontecimientos que han venido marcando la pauta, sobre todo en nuestra economía como: el alza de precios en la canasta básica familiar, del gas, de la gasolina, el dólar, entro otros factores que nos está afectando a los peruanos.

“Este balance de 100 días es bastante negativo. El comportamiento del Gobierno en el plano económico no ha sido el mejor. Los precios comenzaron a subir por la incertidumbre política sobre todo, por el tipo de cambio. Todo esto ha provocado que se den efectos negativos en varios aspectos de nuestra economía”, expresó.

“No ha pasado mucho tiempo para evaluar medidas económicas, el paquete tributario que ha propuesto el ministro de Economía aún es eso, solo un propuesta. Lo que podemos decir en términos económicos es que la intervención excesiva de aspectos de incertidumbre política ha causado una distorsión en la actividad económica que venía siendo saludable equilibrada en los últimos años”, añadió.

EL INFLACIÓN EN EL PERÚ

Lo primero que se ve afectado ante una crisis económica es la inflamación en los precios de la comida, siendo afectados los más pobres y la clase media. Entonces, los políticos deberían saber eso para evitar esta inestabilidad. El Banco de Reserva hace todo lo posible para evitar el alza de precios, pone el ancla para quitar las expectativas de la gente y que no haya una inflación por expectativas.

Sin embargo, son los políticos en general que empiezan a generar está incertidumbre y es ahí que los especuladores empiezan a aparecer. Mucho daño causa está incertidumbre política que irónicamente los mismos políticos la generan.

Los agentes económicos del Perú debido a la hiper-inflación que tuvimos en los años 90 son muy sensibles a las expectativas y si creen que habrán medidas populistas o cosas que sacarían un poco del cuadro al país, inmediatamente comienzan a especular ya sean con los productos o con el dólar, lo cual genera una elevación.

El diagnóstico que deberían hacer los políticos en general del Perú, es ser más moderados porque saben que estás especulaciones solo traerá alzas e inestabilidad para los más necesitados.

Todos deben ponerse de acuerdo y no ser cambiantes en lo que informan, eso es exactamente lo que genera la incertidumbre y con ello el alza de los precios.

Incluso podemos ver al propio presidente decir una cosa y al día siguiente otra. Entonces todo político debe conocer que los factores económicos en nuestro país son muy sensibles a ese tipo de declaraciones y si son buenos políticos deberían tomar mejores medidas del caso.

OPECU anuncia alza de combustibles en Lima. (Foto: Andina)

ANTE ESTA INCERTIDUMBRE POLÍTICA, ¿QUÉ PASA CON LOS INVERSIONISTAS EN EL PERÚ?

Los inversionistas necesitan conocer que existe una estabilidad de precios para tomar proyecciones a medianos y largos plazos. No se puede planificar si no se sabe el tipo de cambio dentro de un mes.

En el Perú eso se ha cuidado mucho en estos últimos años, incluso en la pandemia se evitó una inflación en los precios para que los factores económicos puedan invertir.

Guillermo Dulanto sostiene que la actividad económica funciona fundamentalmente por la inversión privada. Son los privados los que hacen y provocan el crecimiento económico, no es el Estado. Ellos no son dueños de las empresas. Cuando se ha visto que el Estado es dueño de estas empresas, no solo en Perú, en varios países, hay una caída y una negatividad en la economía.

El factor clave para el crecimiento económico de un país es la inversión privada y está inversión también se contrae, se estanca, si desde la política seguimos haciendo declaraciones difusas, ambiguas.

Recomiendo a los políticos y al propio presidente de la República ser más prudentes para que la estabilidad económica se mantenga y las empresas privadas sigan apostando por el país.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Desde el punto de vista económico ¿Cuánto afectaría la estatización de las empresas?

Ante esta situación, Dulanto comenta que “lo que se quiere hacer con esta nueva Constitución es que el Estado entre como empresario y eso, reitero, ya ha sido un fracaso. Piensan que como los empresarios son codiciosos, quieren que el gobierno reemplace a la inversión privada. Eso sí sería preocupante bajo esta propuesta, porque ya no habría promoción a la inversión privada sino que el Estado asumiría ciertas actividades y sabemos por experiencia propia que el Perú en la época de los 70 y 80 y todas todas fueron estatales y eso nos trajo muchas cosas negativas que positivas”.

OPORTUNIDADES PARA AVANZAR EN EL SECTOR ECONÓMICO

El especialista en economía, asegura que tenemos un país rico en recursos y que partiendo de eso ya es una gran oportunidad para mejorar nuestra economía que se ha visto muy afectada en este último año.

”Somos un país muy rico en cobre y hasta la fecha solo se ha explotado un 30% de este mineral. Actualmente el precio del cobre está muy alto y siempre va a subir de precio valiéndose de las necesidades mundiales. Por ese lado, se debería destrabar los recursos mineros”, dijo Dulanto.

“Tenemos un desarrollo agro industrial, han encontrado un nicho muy importante. Tenemos un mar riquísimo que podemos explotar y el sector turismo es un gran aliada para crecer en nuestra economía”, agregó.

Para todo lo que he mencionado se requiere una sola cosa: estabilidad, tanto en el dólar, bienes y servicios, promoción a la inversión privada. Ser un Estado fuerte y no grande, con funcionarios de primer nivel que puedan regular sectores de monopolios como telecomunicaciones, saneamiento.

Se espera que estos ministros entiendan sobre cómo va el manejo de todo esto a nivel mundial porque la idea es avanzar y no retroceder a países de 30 o 40 años.

¿QUÉ SE PUEDE RESCATAR DE ESTOS 100 DÍAS DE PEDRO CASTILLO?

Para contrastar este análisis de los primeros 100 días de Castillo Terrones como mandatario del Perú, conversamos con el politólogo José Carlos Requena, quien nos brindó su apreciación desde la perspectiva política.

“Estamos hablando de un gobierno que recién está por empezar. Podemos decir que estas semanas en donde Guido Bellido estuvo a la cabeza de la PCM fue escaramuzas, demostró que no tenían un eje articulador”, acentuó.

“Ese eje recién se está empezando a formarse y vamos a ver hacia dónde va. Todavía estamos a una gran interrogante. Sinceramente yo no esperaba un resultado positivo de lo que en la actualidad estamos viendo”, agregó.

FILE PHOTO: Pedro Castillo, president of Peru, arrives for the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. John Minchillo/Pool via REUTERS/File Photo

FALTA DE EXPERIENCIA

Requena además indicó que “más que jugar una mala pasada, es un resultado natural de los antecedentes con lo que llegaba Pedro Castillo a la presidencia. Estos cuestionamientos que se le hace a Castillo son parte de los pasivos que el presidente ha optado por tener cerca. No veo alguna ganancia en nombrar a gente como Íber Maravi, como Luis Barranzuela o como Bellido, gente que no tiene responsabilidades tan sensibles como para manejar un Gobierno”.

Criticó también el nombramiento de personas con el mínimo de experiencia en sectores donde se necesita el personal más idóneo. “Lamentablemente estas personas no llegaron con una buena integridad. Puedes tener un pensamiento radical, pero al menos eres una persona íntegra. Eso no sucedió con las personas que acompañaron a Castillo. El discurso radical no es el problema, el problema son los antecedentes con cada uno de los que llegaba al Gobierno y claramente era contraproducente”.

Sobre Vladimir Cerrón, el politólogo manifestó que se le vio más durante la gestión de Guido Bellido, pero en las últimas semanas su perfil ha bajado y, “claramente no está entre los recursos positivos con las eventuales mejoras”.

“No hay algo rescatable que sacar de una gestión que recibió grandes acusaciones de corrupción. Hay muchas cosas por aún aclarar y que de nuevo hay ideas trasnochadas de cómo solucionar los problemas del país”, sostuvo.

MIRTHA VÁSQUEZ

Para José Carlos Requena la designación de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros “es una mejor opción que Guido Bellido”.

“La idea era traer otro mensaje a la gestión pública y que no esté reñida con estas cuestiones éticas que siempre han tenido que ver cómo maneja Bellido su misoginia, cómo maneja Barranzuela su indisciplina frente a la ley o cómo maneja Maravi estas acusaciones de nexos con el terrorismo. Son cosas claramente problemáticas”.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda al ex primer ministro Guido Bellido,en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Indica además que “no se trata de ser izquierda o derecha, creo que en la izquierda hay personas que tienen una hoja limpia que podría contribuir de otra manera con un gobierno que inevitablemente va a ser de izquierda”.

Sobre el voto de confianza, opina que “de alguna manera el comportamiento de Barranzuela le ha ganado el camino a Vásquez, yo creo que ahora, estamos mejor que hace 24 horas: Hay una mejor posición por parte del Congreso y de brindar el voto de confianza. Desde un principio era claro que Vásquez se inclinaba por prescindir de Barranzuela, cosa que al presidente Castillo no le simpatizaba mucho”.

VACANCIA PRESIDENCIAL

La figura de la vacancia presidencial siempre está latente en los gobiernos donde claramente no cuenta con mayoría en el Congreso de la República y eso es lo que pasó en el anterior gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en el 2020 con Martín Vizcarra, pero para Requena esta condición se va a dar siempre y cuando se demuestre que el presidente de la República está actuando con inmoralidad y sin reaccionar de manera adecuada a una situación grave que se viva en nuestro país.

“No creo que una vacancia se de solamente porque contar con los votos o que caiga algo de maduro, de hecho creo que el Congreso hasta ahora ha actuado con cierta prudencia si se le compara con los anteriores, pero el único capital que cuenta Castillo es aparentemente su preocupación por la gente, de que tiene una cercanía con las necesidades de la población, cuando el pierda eso se hará más vulnerable”, sostiene.

OPORTUNIDADES QUE CASTILLO TIENE PARA MEJORAR

Para José Carlos Requena, una de las oportunidades que tiene Castillo para mejorar es la actividad económica y despejar todas las dudas en ese sector. “Debe ser mesurado con sus declaraciones sobre todo cuando se ve afectado o incluido el sector económico y lo mismo hacer con sus ministros que van en contra de la actividad económica requiere” puntualizó.

“Hay algo que no ha hecho hasta ahora y debería hacer: tener una entrevista larga con algún panel de periodistas, porque el contacto que se tiene con los medios de comunicación es algo que él presidente no ha hecho y es cuestionado. Creo que ese debate democrático, esa apertura a la crítica podría terminar de acercarlo”, finalizó.

