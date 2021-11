WhatsApp: elimina el spam en cualquier dispositivo Android y iOS

WhatsApp: elimina el spam en Android y iOS. (Foto:Captura)

Usar WhatsApp en la actualidad es parte de nuestra comunicación, a través de esta app nos mantenemos en contacto con más de una persona. Pero a veces nos pueden sorprender mensajes un poco incómodos, debido a que no conocemos a la persona o por el contenido, tales como venta de productos o temas que no son de nuestra incumbencia. Esto no queda ahí, mientras más días pasan, más mensajes nos llegan.

Sin duda WhatsApp es el aplicativo de mensajería instantánea más usado en el mundo, y eso fue reconfirmado durante la caída mundial de la corporación Meta (antes Facebook), dueña de WhatsApp, donde toda las personas estallaron y mostraron su preocupación a través de Twitter. Es por ello que optaron por descargar otras aplicaciones de mensajería instantánea; sin embargo, apenas WhatsApp regresó, sus fieles usuarios volvieron a utilizarlo.

Facebook's new rebrand logo Meta is seen on smartpone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Intagram, Whatsapp and Oculus in this illustration picture taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Por eso si tú eres usuario del aplicativo rey en mensajería y estás cansado de recibir esos mensajes, no te preocupes aquí te mostraremos los pasos para poder dejar en el pasado esos spam.

Primero que nada, es necesario que tengas en claro qué es spam. Se refiere a mensajes que no esperas y que tampoco has solicitado. Estos son enviados en su mayoría con fines comerciales y publicitarios. El spam se da en cualquier dispositivo sea Android o iOS.

Los pasos para reportar estos nefastos mensajes son muy similares en ambos sistemas operativos; no obstante, hay detalles muy sutiles que lo diferencian. A continuación, te mostramos los pasos que debes de seguir para olvidarte de los mensajes spam.

REPORTAR SPAM EN DISPOSITIVOS iOS

Sigue las indicaciones:

1. Ingresa al chat o conversación que quieres denunciar.

2. Pulsa en la parte superior de la pantalla, donde aparece el nombre o número de la persona o empresa que te está enviando mensajes masivos de spam.

3. Ahora baja hasta el final de la pantalla. En la parte baja encontrarás opciones resaltadas en color rojo, las dos últimas dicen “Reportar contacto” y “Bloquear contacto”. Elije la que consideres, selecciona la opción con tu dedo. Te solicitarán una nueva confirmación, selecciona una vez más y listo.

REPORTAR SPAM EN DISPOSITIVOS ANDROID

1. Ingresa a la conversación que deseas reportar o bloquear.

2. Pulsa en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

3. Te dará acceso a una serie de opciones. Debes elegir “Más”.

4. Te saldrán varias opciones. Ahí tendrás elegir “Reportar” o “Bloquear” dicha cuenta.

DIFERENCIAS ENTRE BLOQUEAR Y REPORTAR

Antes de realizar esta actividad es importante que sepas diferenciar ambas opciones.

Reportar contacto / empresa: Cuando seleccionamos la opción reportar una cuenta, sucede lo siguiente. Se envía un reporte automático a WhatsApp, en el cual se informa que dicho remitente es responsable del envío de mensajes no deseados. Es por eso que la app evaluará los últimos cinco mensajes que te fueron enviados. WhatsApp tendrá en su radar a ese contacto.

Bloquear contacto / empresa: Si optamos por bloquear una cuenta, lo que sucederá es que el contacto o remitente de mensaje ya no podrá comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Al contacto le saldrá como si los mensajes se hubiesen enviado, pero a nosotros jamás nos llegará. Eso sí, solo le saldrá un check.

Si seleccionas bloquear WhatsApp no evaluará de forma crítica a este usuario solo impedirá la comunicación entre ambos

SEGUIR LEYENDO