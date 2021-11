Logo de WhatsApp. (foto: ComputerHoy.com)

WhatsApp sigue dando que hablar con sus nuevas actualizaciones. Ahora ha aparecido emojis llamativos para el sistema Android, que puede gustar a los usuarios del servicio de mensajería. Son, que ahora formarán parte del la plataforma propiedad de Meta.

Ello es en la versión 2..21.23.4., de acorde a un artículo de WABetaInfo. Son emojis donde aparecen una pareja del mismo sexo junto a un corazón arriba, quienes hacen un gesto con la boca señalándose entre ellos.

LAS NOVEDADES

Para mayor detalle, se trata de emojis que son parecidos al que retrata a personas del mismo sexo, donde hay una muestra de amor. No obstante, WABetaInfo agrega que estos representan a dos personas de género “no binario”.

Por otro lado, los dos emojis serán compatibles con la función que permite combinar ambos de tono de piel diferente. Ello estará disponible en la futura actualización para Android. Recordar que es la 2..21.23.4. Sin embargo, se desconoce cómo obtener esta siguiente. Para eso, sigue estos pasos:

En dispositivos con sistema operativo Android

-Visita Google Play Store

-Busca WhatsApp junto a WhatsApp Messenger

-Toca Actualizar.

En dispositivos con sistema operativo iOS

-Visita App Store

-Busca WhatsApp Junto a WhatsApp Messenger

-Pulsa ACTUALIZAR.

Los nuevos emojis de WhatsApp para Android. Foto: WEBetaInfo.

¿POR QUÉ NO DESCARGAR WHATSAPP DELTA?

Al ser una versión no oficial, las conversaciones que tienes a través de WhatsApp Delta no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. De igual manera, ten en cuenta que no podrás encontrar este mod en Play Store o App Store. En resumen el APK no ha pasado las pruebas de seguridad a las que son sometidas las aplicaciones publicadas en estas tiendas virtuales.

Las personas que desean bajar WhatsApp Delta u otro mod similar tienen que recurrir a páginas de descarga poco confiables, donde se puede alterar el APK para añadirle un malware que infecte tu dispositivo con el objetivo de robar tu información privada como contraseñas de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.

En su blog oficial, WhatsApp señala que todas las personas que utilizan versiones modificadas de la aplicación podrían sufrir una baneo temporal de su cuenta. Aunque esta suspensión suele ser de 24 horas, cometer la infracción con frecuencia conllevará a tener la cuenta bloqueada de forma permanente, y no se podrá recuperar.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso”, señala la compañía.

¿CÓMO PROGRAMA ENVÍO DE MENSAJES CON ACTUALIZACIÓN DE IOS?

Automatizar un mensaje en WhatsApp

1. Debe tener actualizada la aplicación WhatsApp. Sin embargo, únicamente por tener la versión de iOS 15 o 15.1 en su iPhone debe poder realizar la automatización.

2. Debe tener la aplicación de ‘Atajos’.

3. Ingrese al apartado de ‘Automatización’ y presione en el ‘+’ que se encuentra en la parte superior de la derecha.

4. Pulse en la opción ‘Crear automatización personal’.

5. Poner la primera opción ‘Hora del día’ o ‘Momento del día’ (dependiendo del modelo de iPhone que se tenga variará el nombre de la opción).

6. Seleccione la opción de ‘Hora del día’ e indicar la hora en la que desee que el mensaje sea enviado. En el apartado de ‘Repetir’ podrá seleccionar si desea que sea diariamente o semanalmente. En la segunda alternativa, tendrá la opción de elegir el o los días específicos que queremos que sea ejecutado este atajo. Una vez que ya tenga listo el texto, presione ‘Siguiente’ en la esquina superior derecha.

7. Presione ‘Agregar acción’ y busque ‘Texto’. En esta opción, coloque el mensaje que quiere que sea enviado. Hecho estos pasos, presione el ‘Listo’ azul en la parte central de la derecha en la pantalla. NO PRESIONAR SIGUIENTE.

8. En la parte inferior de su iPhone, donde dice ‘Buscar apps y acciones’, escriba WhatsApp. Seleccione el ‘+’ de la opción que dice ‘Enviar mensaje’ con dos símbolos (Ⓘ y +).

9. Para seleccionar a la persona que desea enviar el mensaje, únicamente presione en ‘Destinatarios’ y escriba el nombre del contacto como lo tiene guardado en su agenda. Por otro lado, si quiere enviar el mensaje a un grupo, deberá copiar exactamente igual (con emojis) el nombre del mismo y pegarlo en el apartado de ‘Destinatarios, Para:’

¡Y listo! Disfrute de la función de iOS 15.1.

