WhatsApp Delta: Qué es y cómo funciona esta aplicación de mensajería

Descargar WhatsApp Delta puede ser peligroso para tu celular. Descubre por qué. (foto: El Grupo Informático)

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería de mayor consumo a nivel internacional. En la actualidad se ha modernizado con modificaciones en dicha aplicación, añadiéndole detalles que permiten una mayor interacción entre los usuarios. Pero aparece una aplicación similar que tiene funcionamientos distintos: el WhatsApp Delta.

Junto a los populares WhatsApp Gold, WhatsApp Aero, WhatsApp Plus, es un mod de WhatsApp— versión no oficial de la aplicación propiedad de Facebook (Meta)— con singulares características.

Esas principales opciones alternas son:

-Enviar mensajes programados.

-Modificar el aspecto visual original de WhatsApp, usando temas, colores, fuentes y menús de distintos estilos.

-Lista de emojis alternativos con formato ASCII, no disponible en la versión oficial.

-Compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

-Función de “No molestar” y, además, un contestador automático.

-Barra de búsqueda optimizada.

-Muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus Stories.

-Compatibilidad con gran variedad de formatos de archivos.

-Activa la confirmación de lectura solo cuando se responde el mensaje.

-No permite eliminar mensajes o estados a los contactos.

¿CÓMO DESCARGARLO?

Debes saber que descargar estos archivos pueden tener un grave riesgo de “malware” que llegue a dañar tu dispositivo móvil. Toma las precauciones y sigue el proceso para su instalación:

-Buscar la aplicación en la web en un archivo instalador en formato APK, que es un archivo ejecutable-

-Verifica la URL para no descargar ningún programa que pueda dañar tu equipo

-Seguir el paso a paso que tu dispositivo móvil señala

Otra alternativa es que debes ingresar al siguiente portal y descargar el instalador para tu dispositivo Android.

¿POR QUÉ NO INSTALARLO?

Al ser una versión no oficial, las conversaciones que tienes a través de WhatsApp Delta no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. De igual manera, ten en cuenta que no podrás encontrar este mod en Play Store o App Store. En resumen el APK no ha pasado las pruebas de seguridad a las que son sometidas las aplicaciones publicadas en estas tiendas virtuales.

Las personas que desean bajar WhatsApp Delta u otro mod similar tienen que recurrir a páginas de descarga poco confiables, donde se puede alterar el APK para añadirle un malware que infecte tu dispositivo con el objetivo de robar tu información privada como contraseñas de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.

En su blog oficial, WhatsApp señala que todas las personas que utilizan versiones modificadas de la aplicación podrían sufrir una baneo temporal de su cuenta. Aunque esta suspensión suele ser de 24 horas, cometer la infracción con frecuencia conllevará a tener la cuenta bloqueada de forma permanente, y no se podrá recuperar.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso”, señala la compañía.

¿CÓMO FUNCIONA ‘IMAGEN EN IMAGEN’?

De acuerdo con el medio digital WABeta Info, la función permite ver enlaces de video compartidos con el usuario. A través de la aplicación se pueden ver videos de YouTube, Facebook o Instagram. Dicha modificación se realizó para la versión 2.21.22.3 del servicio de mensajería, que recordemos tuvo un día negro a inicios de octubre.

“La barra de control permite pausar o reanudar rápidamente el video y más, como abrir el video en modo de pantalla completa o cerrarlo. En primer lugar, la barra de control tenía que estar disponible para los videos compartidos desde YouTube, pero parece que WhatsApp ahora se está implementando para cualquier video compatible. Acerca de los videos de YouTube, también puede usar dos opciones en el modo de pantalla completa: “Ver más tarde” y “Compartir”, dice WABeta Info.

