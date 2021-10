WhatsApp: ¿cómo solucionar el problema del ‘teléfono sin conexión’?

Un nuevo método para evitar complicaciones con tu teléfono en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Thomas White)

WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería con mayor uso internacional. Su funcionamiento es crucial para millones de usuarios para negocios, conversaciones, trabajos, etc. Además, si necesitas conversar desde un ordenador, está el WhatsApp Web . No obstante, a veces sucede que el teléfono está sin conexión a la versión web y no podemos acceder a ella.

La mayoría de veces debes restablecer la conexión para seguir utilizando el app, pero ¿existe una forma más sencilla? Sí, y aquí te la presentamos.

De acuerdo al portal web Ámbito, existen una serie de pasos para solucionar dicho problema. Estos son:

-Revisa tu velocidad de internet, puede que el módem no esté dando señal al lugar donde te encuentras con la computadora. Luego de verificar su estado, simplemente espera unos segundos para que WhatsApp Web vuelva a conectarse.

-Si bien este problema se escapa de nuestras manos, puede que no haya conexión de WhatsApp debido a que los servidores de Facebook se hayan caído.

-Si aún no sabes por qué te aparece el mensaje de “Teléfono sin conexión” a cada rato, entonces deberás reiniciar WhatsApp Web. Solo deberás cerrar sesión y nuevamente ingresar escaneando el código QR.

-Aunque WhatsApp ya anunció su función multidispositivo, puede que algunos usuarios dependan de que el teléfono esté cerca para chatear. Este deberá tener carga suficiente para evitar fallos.

-Si lo anterior no funciona y tienes un inconveniente con tu cuenta de WhatsApp, puedes enviar un reporte al soporte de la aplicación escribiendo a mb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. Si eres usuario de iOS, puedes hacer la misma solicitud con el servicio exclusivo para iPhone.

De esta manera podrás resolver el problema de ‘teléfono sin conexión’ en WhatsApp Web.

Con los pasos de arriba, se evitará que nuevamente salga el 'Teléfono sin conexión' en la aplicación. (Foto: WhatsApp)

¿CÓMO EVITAR SER AGREGADO A GRUPOS SPAM EN WHATSAPP?

Atento a los pasos que no necesitan de aplicaciones de terceros, disponible tanto en Android como en iOS.

-En WhatsApp, pulsa el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.

-Pulsa en Ajustes.

-Dirígete a Cuenta.

-Pulsa en el submenú Privacidad

-Deslízate hacia el apartado Grupos

-Una vez dentro de este apartado, podrás seleccionar una de las tres opciones de privacidad que WhatsApp otorga:

Todos: cualquier usuario podrá agregarte a un grupo, incluso si no lo tienes en tu lista de contactos. Esta es la opción que deberías evitar.

Mis contactos: solo las personas que tienes en tu lista de contactos podrán agregarte a grupos

Mis contactos, excepto...: podrás limitar a cualquier contacto y evitar que te agregue a grupos sin necesidad de bloquearlo. Sin embargo, úsalo si se trata de alguien cercano con quien quieres mantener el contacto pero evitar sus constantes invitaciones.

De esta manera, tras elegir que determinados contactos no puedan agregarte a grupos de WhatsApp, terminarás el spam y cadenas de grupos que llenaban tu cuenta de notificaciones y de mensajes que no te interesan.

RAZONES POR LAS QUE PODRÍAN SUSPENDERTE LA CUENTA

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

SEGUIR LEYENDO