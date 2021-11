WhatsApp: por qué las llamadas no suenan y cómo se soluciona

Recientemente, los usuarios de WhatsApp han notificado que hay algunos problemas para poder realizar llamadas en la aplicación de mensajería. Recordemos que esta herramienta se incorporó para brindar une mejor experiencia a los usuarios. Además, ellos pueden acceder a las populares videollamadas con varios contactos en una misma conexión.

¿No suenan las llamadas o videollamadas en tu móvil? Si ya has modificado el sonido de las notificaciones y cómo aparecen en la pantalla de tu celular, para solucionarlo, primero necesitas revisar todos los recursos que te ofrece tu celular y la aplicación para hacer las modificaciones.

Este nuevo WhatsApp de Meta, el nuevo nombre que le dio Mark Zuckerberg, nos orienta a resolver los problemas que podamos presentar con la aplicación, ya sea para los mensajes, llamadas y videollamadas en general.

¿CÓMO PODEMOS SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE WHATSAPP?

Muchas veces el problema de que no suenen las llamadas o videollamadas de WhatsApp se debe a que las notificaciones no están activas en tu celular. Para arreglarlo, deberás ir a los Ajustes de la app, luego dirigirte a Notificaciones y estando ahí, deberás activar todas las alertas si es que se encuentran deshabilitadas.

Ahora, si esta alternativa no funciona en tu celular, podemos elegir otras opciones. ¡Presta atención!

- Actualiza la aplicación. Una de las razones puede ser que no has mejorado la app que tienes descargada. Para hacerlo, ingresa a la tienda de aplicaciones, ya sea de tu Android o iOS, y busca la que dice WhatsApp. Al ubicarla, encuentra el botón que diga actualizar. Si no está disponible, significa que el celular no lo necesita por el momento. Debes estar pendiente de eso para ejecutarlo apenes esté disponible.

- Reinicia el celular. Para restablecer los cambios, tienes que reiniciar el sistema. Tienes que presionar por unos segundos el botón de encendido, luego aparecerán unas opciones en pantalla, elegiremos la de reinicio. Cuando se vuelvan a habilitar las funciones, ingresa a WhatsApp y verifica si se realizaron las modificaciones.

- Hay que eliminar el caché del sistema. Hay que seguir estos pasos. Ingresa a los ajustes del celular, dirígete a aplicaciones y accede a la que dice WhatsApp. Encontrarás una opción que dice “eliminar memoria caché”. Debes seleccionarlo y de inmediato se borrarán los elementos que no necesitas almacenar.

- No más WhatsApp Plus. Aunque nos ofrece otras funciones, y algunas mejores para la aplicación, este no es un producto oficial, por lo que podemos tener algunos problemas con su ejecución. Entonces, para mejorarlo, tienes que decirle adiós a este y descargar el que es oficial. Con este tendrás la asesoría de la plataforma.

Facebook's new rebrand logo Meta is seen on smartpone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Intagram, Whatsapp, Oculus in this illustration picture taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Primero, necesita crear una nueva lista de difusión.

En segundo lugar, envíe un mensaje a cualquier contacto a través de esta lista.

En tercer lugar, tenemos que esperar a que los destinatarios abran y lean el mensaje.

En cuarto lugar, debe mantener presionado el mensaje enviado y hacer clic en la opción ‘Información’ cuando aparezca el menú.

En quinto y último lugar, WhatsApp mostrará los teléfonos de quienes hayan recibido y leído el mensaje. Además, aquí podrá saber si una persona tiene nuestro número de contacto en la agenda o no, aunque no lo hayamos agregado.

