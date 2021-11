COVID-19: conoce los lugares donde puedes realizarte una prueba molecular totalmente gratis. (Foto:Andina)

Pruebas moleculares gratis. Durante el transcurso de la pandemia, muchas personas descubrieron a través de una prueba molecular que tenían COVID-19 a pesar de no tener síntomas. Por ello el Ministerio de Salud (Minsa) insta a la población a utilizar el servicio gratuito de pruebas moleculares que ofrecen en todo Lima.

También debes de tomar en cuenta a los síntomas que podrías presentar, ya que a veces estos suelen ser muy sutiles y en otros casos muy fuertes. Es importante que ante cualquier sospecha de tener el COVID-19 te hagas la prueba. Así el Minsa podrá tener una cifra real de la cantidad de contagiados en el Perú y poder implementar acciones que eviten una tercera ola. De la misma forma, evitarás contagiar a tus seres más queridos y prevenir cualquier momento crítico, puesto que no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera.

“Si la persona sospecha de un contagio o ha estado en contacto con un caso positivo, debe acudir a hacerse la prueba para evitar propagar la enfermedad y contagiar a sus seres queridos”, sostuvo para Andina el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez.

El Minsa ha puesto a disposición de los ciudadanos los Centros de Salud que tiene adscritos en Lima y el Callao en donde las pruebas moleculares no tienen ningún costo.

Junto al INS crearon la página web “Puntos Covid”. En este sitio web encontrarás detalles como el nombre del centro de salud, dirección y horarios de atención de 221 puntos disponibles en Lima Metropolitana y Callao.

Cuando acudas, el personal médico te realizará un examen clínico y según sea el caso se procederá a la prueba de descarte de COVID-19.

Para conocer los lugares en donde realizan estas pruebas solo debes ingresar al link del mapa de centros y escribir en el buscador el distrito más cercano al lugar donde te encuentras. De preferencia pon el distrito en el que te ubicas o al que te trasladarás.

Este es el LINK https://georis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a360c4093b5d4ab4baa0fce0b9a27a62

SI NO PUEDO MOVILIZARME ¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL SERVICIO GRATUITO?

Si tienes dificultades para acercarte a algún punto COVID, o conoces a alguien que quiere utilizar este servicio, pero por diversas razones no puede hacerlo. No te preocupes, ya que puedes llamar al Minsa e indicar los motivos por el cual no puedes ir pero que sí deseas hacerte la prueba.

Para ello debes de llamar al 113 y marcar la opción 2, así tu solicitud será reportada y podrás coordinar con la autoridad de salud la toma de la prueba a domicilio.

Suárez dejó en claro que, para acceder a los resultados, las personas deben ingresar en el buscador “Resultados COVID”, que lo derivará a la página web del INS.

Este es el LINK https://resultadoscoronavirus.ins.gob.pe/

RECOMENDACIONES

Por otro lado, Oscar Escalante, biólogo molecular del Minsa, señaló que es esencial recordar que las pruebas moleculares presentan mayor nivel de sensibilidad en pacientes sintomáticos y asintomáticos, mientras que las pruebas de antígeno son más efectivas una vez se presenten síntomas.

Escalante indicó que, ante cualquier síntoma como tos, fiebre o malestar general, la persona debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para identificar el virus tempranamente y evitar contagiar a sus familiares, vecinos y/o entorno.

“Recomendamos a las familias a vacunarse con las dos dosis y a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad como el uso de la doble mascarilla, distanciamiento social, la ventilación de ambientes y el correcto lavado de manos con agua y jabón”, puntualizó.

