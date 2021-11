Pedro Castillo, 100 días de gobierno y el peligro de su falta de comunicación

Pedro Castillo debe mejorar en el aspecto comunicacional.

Más allá de los planes o la ideología que un político pueda tener, hay una virtud que destaca siempre y es la forma de comunicar. En el Perú han habido grandes oradores como Ramón Castilla, Alan García, Mario Vargas Llosa o Fernando Belaúnde. En la actualidad, el presidente Pedro Castillo no ha destacado especialmente por sus dotes de comunicar en estos primeros 100 días de gobierno. Es más, su acercamiento con la prensa ha sido mínimo y parece sentirse más cómodo enviando mensajes por Twitter.

En todo este periodo, el jefe de Estado ha tenido contadas declaraciones a la prensa y no ha habido una entrevista uno a uno con un medio de comunicación en particular. Los mensajes claves generalmente se han dado a conocer en mítines o por redes sociales. Y muchas veces son los ministros los que salen a detallar las políticas de gobierno.

Sofía Córdoba, directora de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación USMP, analizó para Infobae el desempeño del mandatario y señaló que hay muchos temas pendientes en el aspecto comunicacional. Sobre todo, porque es un hombre que parecía cercano a la población, que rompía esquemas al venir de una zona rural. Y a pesar de poder hablar de manera informal con un lenguaje cotidiano, nada de eso se ha venido dando.

“No es el típico político tradicional, y se pensaba que su comunicación iba a ir en la misma línea, sin formalismos, pero con cercanía. Pero veo en 100 días algo que es un tremendo error, que es el silencio. Y a eso súmale el contexto, que es la inestabilidad política”, precisó.

Añadió que esta estrategia de silencio es peligrosa, porque él es la cabeza visible del Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos es un mandatario que carece de habilidades comunicacionales, que no sabe elegir las palabras adecuadas y que no tiene sentido de oportunidad para responder cuando la situación lo amerita. Para Córdoba, Castillo necesita urgente un asesoramiento en ese sentido.

El candidato presidencial de Perú, Pedro Castillo, llega a la sede del partido "Perú Libre" para una conferencia de prensa en Lima, Perú. 15 de junio de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMUNICAR?

El valor de la comunicación es total, refiere la especialista. Y especialmente el líder político necesita comunicar. Pone como ejemplo al expresidente Martín Vizcarra a quien considera un excelente comunicador en un momento de absoluta crisis, más allá de cómo pueda ser visto en la actualidad. “En sus conferencias de prensa se paraba, escribía en una pizarra. Tenía ascendencia. Él trató de ser lo más didáctico posible para explicar las medidas que se tomaron por la pandemia”, señala.

Indica que una característica clave para tener liderazgo no es solo decir que eres un líder. Córdoba lo explica como el círculo virtuoso, que es tener coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. En el caso del presidente no se refleja esa coherencia.

En esa línea, es claro que cada líder tiene su propio estilo de comunicación, y eso es natural. Pero en este caso, dice, se denota una falta de preparación en Pedro Castillo. En algunas presentaciones incluso da la sensación que está dando sus opiniones netamente personales, y no una visión como líder.

Algo que apunta la comunicadora es que el presidente dice muchas frases en futuro, como ‘haremos, solucionaremos, revisaremos’ y él ya no está en campaña. “Las personas esperan que su líder sea más concreto y les diga ‘hemos avanzado tantos pasos, hemos hecho hasta aquí”, puntualiza.

| Foto: Agencia Andina

CRISIS QUE ESCALAN

No obstante, señala que ha notado un leve cambio en Castillo, en lo que viene publicando en Twitter desde que se produjo el cambio del gabinete y entró Mirtha Vásquez. “Parecería que cuando entró el nuevo gabinete alguien se sentó al lado del presidente y empezó a construir mensajes coherentes, desde la visión del líder, mostrándose más conciliador”, dice.

Sin embargo, el silencio sigue siendo un problema, y produce que una minicrisis pueda escalar hasta convertirse en un incendio. La directora lo percibe como una falta de confianza para manifestarse con seguridad y con templanza. El reciente caso del exministro Luis Barrenzuela es una muestra. El presidente tuiteó el miércoles sobre su renuncia tras el escándalo de la fiesta de Halloween, algo que se esperaba pueda ser resuelto bastante antes.

Pedro Castillo: en tuit acepta renuncia de Luis Barranzuela.

LO QUE NO DICE

En el lenguaje hay un aspecto que no se verbaliza, pero que también puede dar muchos mensajes. Córdoba señala que la comunicación no verbal de Castillo expresa inseguridad. “No es un hombre alto, pero su postura es de hombros inclinados al frente. La voz no tiene una gran proyección, su gestualidad es bastante baja, no tiene mayor expresión en el rostro”, sostiene.

Y en este punto, dice, contrasta con un líder como el fallecido expresidente Alan García, quien tenía una “poderosa presencia física, gestualidad, la boca y cejas grandes”. Esa expresividad es algo que en Pedro Castillo está siendo plana. Cree que hay problemas de forma y de fondo.

Nuevamente, indica que está faltando que se le construya mejores mensajes, y que muestre convencimiento en lo que está diciendo. Porque la inseguridad y el nerviosismo hace que digas cualquier cosa, asegura.

SEGUIR LEYENDO: