Jossmery Toledo confesó entre lágrimas que perdió su maleta con dinero en su viaje por Europa

La modelo lloró al contar que extravió sus cosas en Sevilla, España. Foto: Instagram

A través de las redes sociales, Jossmery Toledo contó el amargo momento que está viviendo durante su viaje por Europa al extraviar su maleta con todas sus pertenencias adentro.

La ex suboficial de la Policía Nacional del Perú causó intriga entre sus seguidores al no subir contenido en su cuenta oficial de Instagram y es que la modelo se encontraba muy triste por perder su equipaje en una de las conexiones que realizó para llegar a Sevilla, España.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias porque he estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera”, dijo en sus historias de Instagram para luego explicar lo ocurrido.

Mientras se encontraba en lo que serían los pasillos de un aeropuerto, la modelo explicó que se ve obligada a volver al Perú e interrumpir sus vacaciones.

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”, mencionó cuando empezaba a llorar.

Jossmery Toledo en su viaje por Europa. Foto: Instagram

Asimismo, señaló que la aerolínea aún no encuentra su maleta tras llevar más de 48 horas perdida. “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”.

“Yo hice una conexión de Florencia, Italia, a Madrid y de Madrid aquí, a Sevilla, y nunca apareció mi maleta”, agregó mientras se secaba las lágrimas.

Finalmente, contó que se habría quedado sin dinero, la cual sería la principal razón de su regreso inmediato a tierras peruanas.

“Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú. De verdad que es ofuscante, estresante. Son cosas que uno ahorra para poder comprárselas y que te la quiten así de la nada, entonces espero que aparezca mi maleta pronto”, concluyó.

JOSSMERY TOLEDO ALCALDE

La ex suboficial de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, comentó a través de sus historias de Instagram la posibilidad de poder incursionar en la política.

Asimismo, reveló haber recibido tres propuestas de diferentes partidos políticos para lanzarse como candidata a la alcaldía del distrito de San Juan de Lurigancho.

“Me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular como alcaldesa. Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, dijo.

De esta manera, la tiktoker indicó que lo poco que ha podido hacer por San Juan de Lurigancho ha sido de corazón. “Quién mas que yo para saber qué necesita el distrito, nunca me he avergonzado de vivir en San Juan de Lurigancho”. agregó.

SEGUIR LEYENDO