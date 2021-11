‘Fideito’ Menacho se pronuncia tras ‘empujón’ de Mario Irivarren y le manda mensaje a sus fans

Fideito Menacho se pronuncia en sus redes. (Foto: América TV/ Instagram)

Después que su nombre se viralizara tras sufrir ‘empujón’ de Mario Irivarren durante la Teletón, el actor Daniel Menacho usó cuenta de Instagram para pronunciarse. El joven intentó poner paños fríos a la situación.

Como se recuerda, el chico reality viene recibiendo constantes críticas por empujar al actor de De vuelta al barrio. Ante ello, Menacho es su historia de Instagram escribió: “Porfa, no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos”.

Asimismo, y tomando la situación con humor, escribió: “Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”. Más adelante escribió que sí tenía, y publicó la foto de su stand up.

Además, publicó un video de cómo un amigo lo molestaba con la situación y lo empujaba. De esta manera, el popular Fideito demuestra que no guarda ningún tipo de rencor por lo sucedido.

Por su parte, Mario Irivarren publicó un video en su cuenta de Instagram donde señala que no fue su intención empujarlo y se disculpó públicamente.

“Igual le he hecho llegar mis disculpas por interno, si es que siente que actué de mala fe, yo ni siquiera me percaté, fue un acto totalmente inconsciente, así que le hago llegas las disculpas por acá también y espero que con eso el tema quede aclarado”, añadió.

MARIO IRIVARREN Y FIDEITO SE CAYERON BIEN

El chico reality recordó que durante el corto tiempo que participó en la Teletón, lo compararon con el actor por el aspecto físico que tenía años antes de ingresar a Combate.

“Para terminar, todo bien con ‘Fideito’, el día de hoy nos hemos conocido, nos hemos vacilado, nos han chacoteado porque me dijeron que yo era así hace 10 años, le pueden preguntar a él y les va a responder lo mismo”, sentenció.

Mario Irivarren respondió también a sus detractores, quienes le piden que tenga humildad mientras lo insultan.

“Luego está toda esa gente que llega con sus ataques, con sus ofensas, con sus insultos, hablarte de humildad y una serie de cosas, que yo ya no sé si reírme o molestarme porque son cosas que no viene al caso, aquí no hay ningún problema”, señaló fastidiado.