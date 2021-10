¿Soñar con un gato negro es sinónimo de mala suerte?

La influencia del gato negro en nuestro sueños. (Foto: Depositphotos)

Los gatos tienen diversos significados en nuestros sueños, pueden representar amor, agresividad, paz, etc. Sin embargo, hay uno en especial sobre el que ha existido una leyenda oscura respecto a su significado. El gato negro trae mala suerte es lo que siempre se escucha durante las pláticas cotidianas. ¿Qué tan certera es esa leyenda? ¿Mito o realidad?

Aquí te presentamos lo que realmente significa soñar con un gato negro. Debes conocer a fondo la interpretación porque en diversas culturas persiste esa relación de negatividad con estos felinos. Al punto de estar a puertas de Halloween y darle una señal de relevancia —quien acompaña a la bruja, está merodeando por la casa, se junta con demonios— en las fiestas de brujas.

SOÑAR CON GATOS NEGROS

Seguramente por muchas razones habrás tenido en la mente que soñar con un gato negro es sinónimo de malas vibras en tu día —se arruina una cita, problemas laborales, trabajos, no prende el carro, no hay transporte, la comida que quieres no está en ningún lado— y por ello muchas veces tratamos de evitar a estos felinos. Presta atención.

El significado de este sueño es alarmante: es una advertencia de que alguien cercano te va a traicionar. El problema es que no se sabe quién ni dónde: en el amor, los negocios, las amistades, la familia. Ese sueño te avisa el milagro pero no el santo.

Lo que puedes hacer es reconectarte con tus instintos gatunos para percibir tu entorno y detectar quién es el traidor o la traidora de entre todos los que te rodean.

¿Y SI EL GATO NEGRO DE MI SUEÑO ESTÁ EN MI PROPIA CASA?

Indica que una persona medianamente cercana a ti, querrá quitarte el trabajo, un amigo o la pareja. Una persona que confías al 100%, que jamás pensarías que te traicionaría en cualquier situación. Fuerte, pero debes mantener la cama y tomar las precauciones necesarios con las relaciones interpersonales que tienes.

Si es juguetón, es un buen augurio, indica que pronto podrías realizar tu fantasía sexual con esa persona que te gusta. Los gatos negros jugando en sueños, representan los deseos profundos por mantener relaciones sexuales.

CUANDO TE MIRA

Si el gato negro te observa fijamente en los sueños, es porque sí hay mala suerte o mala racha en tu vida personal sin importar el aspecto. Mucho cuidado y llévalo a la reflexión.

¿CÓMO EVITAR LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

La parálisis de sueño es un problema que genera muchos malestares. Sin embargo, se desconocen las causas específicas de este trastorno y lo que se está considerando son suposiciones, no existe una forma específica de combatir la parálisis del sueño.

Lo que podemos hacer es intentar prevenir su aparición. Para lograrlo, aquí tienes algunos consejos relacionados con lo anteriormente explicado, que te serán de mucha ayuda:

- Dormir lo suficiente

- Evita el estrés

- Realiza ejercicios de meditación

- No consumir droga

- No dormir con la boca abierta

¿QUÉ SON LOS SUEÑOS?

Los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos, inquietantes, atemorizantes y, a veces, muy extraños. Existen diversos significados que dependerán de acorde a nuestras experiencias propias en la vida cotidiana. Tómalo en cuenta.

