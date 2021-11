Miguel Bayona: novio de Janet Barboza debe cerca de 50 mil soles de pensión de alimentos a su expareja

Pareja de Janet Barboza debe manutención de sus hijos. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego reveló que Miguel Bayona, pareja de Janet Barboza, no se ha hecho cargo hasta el momento de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Los conductores presentaron un informe donde el abogado de Rosario Mossone, expareja del empresario, señala que desde enero del 2020, no ha cumplido con la manutención de 1500 mensuales desde enero, debiendo hasta el momento 48 mil 500 soles.

“Mi patrocinada tuvo la imperiosa necesidad de hacer esa demanda porque no venía cumpliendo ya casi dos años... sigue sin cumplir, incluso ellos tienen una conciliación”, indicó el abogado Jorge Cano, quien señaló que Bayona abonó la cantidad de 1500 soles en setiembre y octubre, después de ello, no ha hecho otro pago.

“Están en un colegio relativamente caro, se está debiendo fuerte, más de 10 mil soles, es por eso la premura de que el señor cumpla con el pago”, acotó.

MIGUEL BAYONA PONE TRABAS PARA EL DIVORCIO

Asimismo, señaló que no es cierto que su defendida no haya querido divorciarse de él, pues es el propio Miguel es quien pone trabas para que no se llegue a concretar el divorcio.

“Nos hemos apersonado porque mi patrocinada no quería seguir casada con el señor, pero el señor le decía que no, que esto, lo otro. Incluso nos hemos apersonado al proceso de divorcio, nos hemos allanado de plano, dejando sin fundamento que mi patrocinada no le quiere dar el divorcio, eso es totalmente falso”, declaró a Amor y Fuego.

Como se recuerda, Miguel Bayona se encuentra en Miami desde hace 3 meses y tiene una relación con Janet Barboza, quien en más de una oportunidad ha defendido a su pareja. No es la primera vez que esta deuda que el empresario tiene con su expareja sale a la luz. Incluso. Rosario Mossones lo ha denunciado por violencia psicológica en contra de sus dos menores.

JANET BARBOZA CUENTA QUE CASI TERMINA CON MIGUEL BAYONA

Janet Barboza abrió su corazón en América Hoy al revelar que estuvo a punto de terminar su relación con Miguel Bayona, quien se encuentra en Estados Unidos. La pareja no se ve desde hace tres meses. Esta confesión se dio cuando Ethel Pozo, Edson ‘Giselo’ Dávila y la popular ‘Rulitos’ conversaban sobre el tema ‘¿Por qué discuten más las parejas?’, en la edición del jueves 28 de octubre.

Según Miguel Figueroa, especialista en el comportamiento humano, quien fue el invitado del día, la repartición de las tareas del hogar lleva a muchas parejas a enfrentarse durante la convivencia. En aquel instante, la presentadora sorprendió a todos al revelar que consideró terminar con Miguel Bayona por ese motivo. “Casi me separo en pandemia”, sostuvo con un semblante serio.

Aunque sus palabras fueron tomadas con humor por ‘Giselo’ y parte de la producción, Janet se molestó en vivo y aseguró que era un tema serio. “Estoy hablando que tuve una crisis (...) No se rían, es mi vida personal”, indicó.

Barboza decidió dirigirse al especialista para explicarle que casi se separa de Bayona porque no “tenían ayuda en casa para repartirse las tareas del hogar”. “Puede parecer tonto, pero es un tema serio. Él se iba a jugar ajedrez. Claro, como yo ya cociné, ya me llené de aceite y hasta me quemé un poquito. No es justo”, agregó enojada.

Ante sus declaraciones, Figueroa le recomendó hablar abiertamente con su pareja y explicarle lo qué tanto le molestaba, esto a fin de solucionarlo como pareja.