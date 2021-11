Niñera de Melissa Paredes asegura que bailarín Anthony Aranda entraba al departamento de la actriz

Bailarín entraba a casa de Melissa Paredes, dice niñera de la actriz.(Foto. Instagram)

El programa Amor y Fuego presentó un informe revelador este 4 de noviembre, donde nana de la hija de Melissa Paredes cuenta cuál es la conducta que la actriz ha tenido con el bailarín Anthony Aranda. Incluso, señaló que la joven habría hecho entrar al Activador a su casa.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre, Magaly TV: La Firme difundió un video de Melissa Paredes besando a su bailarín de Reinas del Show. Y aunque la exconductora señaló que su esposo y ella ya estaba separados, Doña Miriam salió al frente para contar cuál era la verdadera relación entre ellos.

La señora indica que hasta ese entonces, no había visto mayores peleas entre ellos, solo distanciamiento de parte de la joven tras ingresar al programa de América TV. Incluso, le pidió a Rodrigo Cuba que le tenga paciencia.

En esta entrevista, la nana Miriam cuenta que Melissa llegaba tarde a su casa, y cuando el Gato Cuba le reclamaba, la exconductora le decía que no se meta. Además, reveló una conversación que la dejó desconcertada, entre la actriz y el bailarín.

“Una vez él vino acá, a la cochera, yo me cruce con él y la verdad que no puedo decir que la vi entusiasma, pero a él sí. Mucho la miraba, la observaba. Yo dije: ‘¿Este señor qué tiene? porque es una mujer casada. ¿Por qué la mira tanto?’”, señaló Doña Mirian a la reportera de Amor y Fuego.

Asimismo, dio detalles de una situación que le llamó la atención, cuando Melissa hablaba por teléfono. “Justamente, un día se acabó la comida del gatito y le pregunté (a la actriz) si estaba hablando con el señor Rodrigo, y me dijo: ‘No, no estoy hablando con él’ (voz fastidiada). Y yo me sorprendí” , contó la nana.

ACTITUDES CARIÑOSAS

“‘Cariño, que estás haciendo, quiero verte’. Como el señor había salido, pensé que estaba hablando con él. Nunca sospeché con quién hablaba. A las dos semanas salió el ampay”, cuenta la empleada domestica.

Consultada por cuánto cambió el comportamiento de Melissa tras entrar al programa de Gisela Valcárcel, Doña Mirian resaltó: “Uy era tremenda, era otra Melissa. La verdad que era un cambio tremendo, yo me sorprendí porque cuando la conocí era otra persona” .

En otro momento recalcó que si bien es cierto habían diferencias entre Melissa y Rodrigo, la pareja “tenía una vida marital normal” .

YO LO HE VISTO LLORAR

Doña Mirian también se refirió al día que salió a la luz el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. La niñera señaló que ha visto llorar a Rodrigo Cuba.

“Yo lo he visto llorar, porque jamás se lo imaginó que le hiciera eso. Lo vi sufrir”, dijo la señora bastante consternada, quien contó que en más de una oportunidad trató de aconsejar a Rodrigo Cuba. Asimismo, también le recomendó a Melissa que no se siga exponiendo.

Finalmente, la nana pidió a Melissa que piense en su hija, a quien extraña mucho. “Esa niña no tiene por qué sufrir”, dijo entre lágrimas.

NO ES UN PSICÓPATA