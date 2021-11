Jonathan Maicelo identifica a extorsionadores tras asegurar que PNP “no hace nada”

Jonathan Maicelo identifica a extorsionadores

El reconocido boxeador Jonathan Maicelo se encuentra haciendo “averiguaciones por su parte” luego que hace unos días, extorsionadores le dejaron una granada y balas en su nuevo restaurante en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El empresario Jonathan Maicelo afirmó que recurrió a sus contactos en paneles, barrios peligrosos y se movió “por el lado oscuro” para identificar a los extorsionadores que quieren amedrentarlo para que pague cupos por el lugar que tiene en el populoso distrito.

“Yo por mi cuenta ya estoy averiguando ya, la policía hasta ahora no está haciendo nada”, expresó el también empresario en diálogo con el programa de espectáculos ‘Mujeres al Mando’.

Según Maicelo, prefiere mantener sus asuntos en privado, y que ya sabe quiénes fueron las personas que dejaron el explosivo. Asegura que se siente tranquilo y que esperará que la policía también haga su trabajo.

“Ya yo sé quienes son, es una banda bastante movida allá en San Juan de Lurigancho, hay varias bandas y esta banda parece que quiere germinar a la otra persona, porque aparece un nombre ahí y aparentemente este nombre fue el que me mandó esto”, precisó en el mencionado espacio de TV.

Finalmente, Jonathan Maicelo no descarta la posibilidad de adquirir un arma de fuego para protegerse ante cualquier ataque delincuencial.

¿QUÉ PASÓ CON JONATHAN MAICELO?

El reconocido boxeador, contó algo preocupado que el día 02 de noviembre unos extorsionadores habían ido hasta su local de la avenida Gran Chimú en San Juan de Lurigancho para dejarle en la puerta de su establecimiento una granada con algunas balas.

El sujeto que dejó el “paquete” habría aprovechado la gran cantidad de comensales, que acuden al restaurante del deportista, a las 2 de la tarde, para pasar desapercibido y dejar el sobre al lado derecho de la puerta de ingreso.

Se sospecha que el sujeto sería un delincuente conocido como “el Loco Aroni”, un integrante de “Los Malditos de Huáscar” y acusado de ser el asesino del ex alcalde de SJL Carlos Burgos.

“Ya sabes qué tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso. Evítate los problemas, cuida tu vida. Atte: Loco Aroni”, expresa el mensaje que tiene debajo tres números de celulares.

“Dejaron una granada con balas y una nota amenazándome. Yo sentía una corazonada de que era algo malo. Cogí esa vaina (el sobre) y me lo llevé bien lejos. En lo que me alejo, reviso y me di cuenta de que era una granada con balas”, declaró Maicelo al noticiero 24 Horas del canal 5.

“Cerré el paquete y lo dejé a un lado para resguardar a la gente que estaba haciendo cola, a los comensales y a mis trabajadores. (...) Me mantuve a distancia de eso y llamé a la Policía para que se lleve esa vaina”, añadió y dijo que la Policía desactivó la granada y se llevó el paquete.

Ante estas amenazas, el deportista señaló que no teme a las represalias y que por el contrario se mantiene firme de seguir trabajando- Aseguró que todo lo deja en manos de la policía y de Dios.

