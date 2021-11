Jonathan Maicelo no cerrará su restaurante pese a amenazas de muerte: “A mí no me desinfla nada”

El boxeador tiene un restobar en San Juan de Lurigancho.

Jonathan Maicelo está dispuesto a poner en riesgo su vida con tal de seguir trabajando en su restaurante, ubicado en la cuadra uno de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho. Hace días, delincuentes lo amenazaron de muerte con una granada tipo piña, varias balas y un mensaje de extorsión.

En conversación con América Noticias, el boxeador peruano habló sobre el mensaje intimidador que le dejaron en la puerta de su local, que estaba firmado por ‘el Loco Aroni’, un integrante de “Los Malditos de Huáscar” y sindicado como el asesino del ex alcalde de SJL Carlos Burgos.

“Suena ilógico que quien te vaya a lastimar ponga su nombre. Yo sé que hay muchas bandas en SJL, lo supe antes de meterme aquí. Es un distrito bastante grande, hay muchas bandas que se están enfrentando”, indicó.

“Estoy dejando todo en mano de la Policía para que investiguen, pero me parece ilógico que una persona que te extorsiona deje su nombre como si fuera el rey del país”, agregó.

Por otro lado, el también empresario explicó que no es el único local que está siendo extorsionado, ya que otros vecinos están siendo víctimas de los cobradores de cupo.

“Es el pan del día a día. No sé que está pasando en SJL, no sé que pasa en la alcaldía, en la fiscalización y en la Policía. Parece que no hay resguardo policial pese a que es un distrito enorme”, dijo en voz de protesta.

CONTINUARÁ PESE AL MIEDO

Jonathan Maicelo ha dejado en claro que no dejará de trabajar en su negocio de comida pese a las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.

“A mí no me desinfla nada, que sea lo que Dios quiera. Soy una persona que trabaja tranquilamente, con el deporte, con los jóvenes. El restaurante es un tema que me apasiona, que me gusta. Yo voy a continuar, tengo que trabajar, es parte de mi esencia. No puedo parar”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser atacado en su local por los extorsionadores, el boxeador indicó que “todos tienen miedo en la vida” y que eso no significa que uno deba detenerse.

DECEPCIONADO CON EL GOBIERNO

El deportista manifestó su malestar por cómo el gobierno de Pedro Castillo está manejando el tema de inseguridad ciudadana. Sin embargo, dejará que la Policía se encargue de todas las investigaciones.

“Si uno toma la justicia por sus propias manos, el que se va preso soy yo. Entonces, todo está una locura en este país. Se supone que con este gobierno las cosas iban a cambiar, pero todo sigue peor”, sentenció.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ES VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

A fines de setiembre, el Jonathan Maicelo fue asaltado dentro de su gimnasio ‘Fighter Fit’, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. ¿Cómo ocurrió el robo?

Según informó Latina Televisión, el hecho delictivo sucedió el pasado miércoles 29 de septiembre a las 10 p.m. cuando dos ladrones, de nacionalidad venezolana, ingresaron a su local para obligar a las personas a entregar sus pertenencias.

En cuestión de minutos, los delincuentes lograron sustraer las pertenencias de las víctimas. En el caso de Jonathan Maicelo, lo despojaron de una cadena de oro con incrustaciones de diamantes, valorizada en 18 mil soles, además de un celular de alta gama y un reloj vintage que había comprado en Estados Unidos.

Tras perpetrar el asalto, los asaltantes se fueron caminando del lugar. Los trabajadores del gimnasio prefirieron no dar declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron una investigación.

