Alianza Lima: Qué es la burbuja sanitaria y por qué es importante evitar romperla

Alianza Lima podría entrar en una burbuja sanitaria de cara a la final de la Liga 1. | Foto: Club Alianza Lima

Alianza Lima inició la semana con la sorpresa de tener 10 de sus jugadores contagiados con COVID-19, aunque recientemente se añadieron 3 integrantes a la lista. Sin embargo, la pregunta que surge a raíz de estos casos es la siguiente: ¿los jugadores rompieron la burbuja sanitaria? ¿Qué tan importante es seguir con los protocolos? Iremos desarrollando cada cuestión en el transcurso de este artículo.

INICIOS DE LA PANDEMIA

Desde que empezó la pandemia del coronavirus, toda la población ha tenido que hacer uso de la doble mascarilla, sea para salir a la calle a pasear, realizar compras de suma necesidad o por trabajo. Sin embargo, en el caso del fútbol, es un deporte que necesita practicarse al aire libre y con la oxigenación adecuada para un óptimo desempeño. Por lo tanto, los jugadores no portan la mascarilla, lo cual podría ser considerado un peligro por el contagio, pero con la excepción de que constantemente reciben las pruebas de descarte.

PROTOCOLOS LIGA 1

Ahora, en el contexto de la Liga 1, la burbuja sanitaria quiere decir que cada club entra en una concentración rígida conformada por los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros encargados del primer equipo. Nadie sale ni nadre entra. Esto con el fin de evitar el contacto de estos con personas externas que puedan afectar la salud del grupo.

Con la reanudación del fútbol profesional en el Perú a mediados del 2020, la burbuja sanitaria empezó a llevarse a cabo de forma prolongada, principalmente por los clubes que tienen su sede en Lima. Todos iban del hotel al centro de entrenamiento y viceversa, así como en los días de partido al estadio que les tocase. No obstante, en el transcurso de este 2021 y a raíz de los procesos de vacunación, las concentraciones pasaron a ser solo previo a los partidos y con las continuas pruebas de descarte. Los jugadores tuvieron mayor libertad para realizar sus actividades diarias pero bajo la responsabilidad que esto conlleva: aplicar los protocolos correspondientes y, en lo posible, tratar de no estar en contacto con personas fuera de su entorno cercano.

CASO ALIANZA LIMA

Lo que sucedió en el elenco ‘blanquiazul’ con los contagiados por COVID-19, fue relacionado directamente con la fiesta organizada por el mismo Jefferson Farfán en su cumpleaños. Y es que el futbolista de 37 años llevó una gran cantidad de invitados, entre los que solo se pudo ver a Carlos Montoya, jugador del primer equipo, como uno de los presentes. Incluso los dirigentes ‘aliancistas’ habrían dado la orden de multar a los que estuvieron en dicha reunión.

Evidentemente, es complicado decir a ciencia cierta si ese evento tuvo que ver directamente con los casos positivos en Alianza Lima, pero lo que sí se puede confirmar, es que la pandemia sigue latente en el Perú y las reuniones sociales deben ser tomadas con pinzas por parte de los futbolistas. Cualquier descuido puede provocar la propagación del virus y posibles contagios, sobre todo, tomando en cuenta que los dirigidos por Carlos Bustos se encuentran a puertas de disputar la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal. De hecho, en lo que va de la semana no han podido entrenar y no tienen fecha confirmada para su reinicio a los entrenamientos.

Justamente, el doctor Eduardo Gotuzzo, quien participó en la realización de los protocolos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que si fuera una o dos personas contagiadas, la situación podría manejarse de una distinta manera y no se especularía tanto. “Las normas son muy claras, si hay un brote en el equipo quiere decir que se han quebrado las normas. Los demás que no están infectados, igual deberían ser monitoreados. No conozco muy bien los detalles, pero las normas son claras. Si fuera una persona o dos, probablemente son errores personales, pero si hay más, ya es responsabilidad de la institución”, señaló el experto médico en una entrevista realizada a Radio Ovación.

