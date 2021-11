Alianza Lima: futbolistas que estuvieron en la fiesta de Jefferson Farfán serían sancionados

El delantero peruano marcó su cuarto gol en la Liga 1 2021. (Foto: Liga 1).

Justo cuando los entrenamientos para disputar las finales de la Liga 1 estaban a punto de iniciar, Alianza Lima tuvo que modificar sus planes de entrenamiento luego de que se reportaran 10 casos positivos de COVID-19 en el equipo de La Victoria.

El lunes 1 de noviembre se llevaron a cabo las pruebas de descarte según el protocolo y gracias a estas se informó que Ricardo Lagos, Erick Canales, Javier Navea, Miguel Cornejo, Carlos Montoya, Axel Moyano, Arley Rodríguez, Oscar Pinto y Sebastián Gonzales-Zela, José Gallardo dieron positivo a coronavirus.

Sin embargo, hoy en horas de la mañana el plantel blanquiazul volvió a pasar por estos exámenes y los resultados se tendrían entre la tarde o noche del día de hoy. Dependiendo de ellos, los entrenamientos podrían reanudarse mañana jueves en el Estadio Alejandro Villanueva. Inicialmente se había programado que las pruebas se tomen el día de ayer, pero esto se cambio al día de hoy.

SANCIONADOS

Hace poco más de una semana se conoció que Jefferson Farfán, capitán de Alianza Lima, realizó una fiesta por su cumpleaños a pesar de las actuales restricciones que existen debido a la pandemia. Por ello, el club habría decidido sancionar a los futbolistas que fueron a dicha fiesta independientemente de si salieran positivo o no en las pruebas de descarte de hoy. La sanción sería una multa, pero todavía no se conoce el monto que tendrían que pagar los futbolistas involucrados.

Farfán no sería sancionado debido a que el futbolista no fue convocado a los últimos dos partidos de la blanquiazul por la Fase 2 del torneo local por lo que no se encontraba dentro de la burbuja de entrenamientos. Se está reservando a la ‘foquita’ para los partidos de la final contra Sporting Cristal, ya que también ha sido convocado a la fecha doble de noviembre por Eliminatorias Qatar 2022 que empieza el 11 de este mes, por lo que se busca evitar sobrecargas en el jugador.

Asimismo, el examen de la ‘foquita’ dio resultado negativo, por lo que el delantero se encuentra entrenado en la Videna junto a la selección peruana, con miras al próximo partido contra Bolivia.

FINAL SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA

Los blanquiazules y los rimenses se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por la final de la Liga 1. La final empezará el domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional a las 3:00 p.m. hora local. El segundo y último está programado para una semana después, el 28 de este mes a la misma hora y en el mismo lugar.

21/11

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Estadio Nacional

28/11

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Estadio Nacional

Si hubiera igualdad de puntos al finalizar ambos encuentros, el ganador será al equipo que cuente con mejor diferencia de goles. Si a pesar de esto la igualdad continuara, se jugarán dos tiempos de 15′ minutos cada uno. Si el resultado sigue parejo se definirá por penales.

AFORO

La semana pasada el gerente general de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor Villavicencio, dio a conocer que la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará con público. El aforo se mantendrá en un 20% y los asistentes deberán cumplir con los protocolos establecidos como tener su carnet de vacunación completo.

Un punto que falta determinar es si los partidos se llevarán a cabo con las hinchadas de ambos equipos. Sobre esto, Villavicencio declaró que dependerá de los acuerdos que se lleguen en las reuniones que se mantengan con los clubes y las autoridades correspondientes.

SEGUIR LEYENDO