Paro del 8 de noviembre se levanta en Lima y Callao, pero continúa firme a nivel nacional

Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú niega suspensión de paro nacional.

Esta tarde, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) anunció un acuerdo entre transportistas urbanos de Lima y Callao para suspender el paro pactado para este lunes 8 de noviembre.

En el encuentro con los transportistas estuvieron presentes los ministros de Transportes y Comunicaciones, Justicia, y Desarrollo e Inclusión Social, quienes son Juan Francisco Silva, Aníbal Torres y Dina Boluarte, respectivamente.

“Se impuso el diálogo. Tras una fructífera reunión multisectorial con los representantes de los transportistas de Lima y Callao, estos acordaron suspender el paro que habían anunciado”, informó el MTC.

En la reunión se acordó presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta de inclusión del transporte urbano como beneficiario de la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y gestionar la emisión de un decreto supremo para incluir el diésel en el fondo de estabilización del combustible.

De igual modo se ratificó la disposición para la reestructuración de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, y la superintendencia de transporte Sutran, ambas entidades adscritas al MTC.

NIEGAN ACUERDO

Sin embargo, el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Rolando Gomero, reveló que, a nivel nacional, el paro indefinido previsto para el 8 de noviembre se llevará a cabo debido a que “hasta el momento no se ha establecido ningún acuerdo”.

Gomero precisó que desconoce la información oficial del supuesto levantamiento de la paralización.

“Lo desconocemos ya que no sabemos con qué dirigentes se han reunido (desde el MTC). Tenemos conocimiento que son dirigentes del sector público que abarca lo que es la ruta Lima - Callao, pero el paro es a nivel nacional y quien lo convoca es la Confederación Nacional de Transportistas a Nivel Nacional que agrupa a los cinco gremios más importantes del país”, acotó a RPP.

Luego, en un comunicado, recalcaron que “desde el momento en que rompimos las mesas de diálogo no hemos vuelto a establecer ningún acuerdo con el Gobierno.

“Es penoso y lamentable que el Gobierno pretenda confundir a la población a través de los medios de comunicación al anunciar que se suspendió el paro de transporte de carga, ya que desde un inicio quiso manchar el paro con un supuesto financiamiento de un grupo de poder”, continúa la misiva.

Por último, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú enfatizó siguen firmes a llevar a cabo el paro pactado para este 8 de noviembre.

“Solicitamos que se puedan activar mecanismos para la reactivación de nuestro sector, por lo que, mediante este medio descartamos todo acuerdo con el Gobierno”, concluyeron.

ANTECEDENTES

En horas de la mañana, el líder del gremio de transportistas, Ricardo Pareja, y representantes del Ministerio de Transportes, acordaron suspender el paro de transportes anunciado para este lunes 8 de noviembre en protesta por el alza de combustibles y la falta de garantías para el sector formal.

Ricardo Pareja, había anunciado que cinco organizaciones gremiales se han unido para paralizar sus unidades “en defensa del transporte formal para que el Estado no deje que se siga prestando el servicio en condiciones normales. Nos hemos unido cinco organizaciones gremiales, las cuales representan el 85% de todo el transporte formal que se brinda en Lima y Callao. Pues el 15% restante lo realiza el Metropolitano y los Corredores que no tienen la necesidad de parar puesto que el Estado los está subvencionando durante los 17 meses de pandemia, que no lo hemos tenido nosotros, los transportistas formales”.

Indicó además que previamente se habían reunido con el ministro de Transportes en la cual se le ofreció la solución a su pliego de reclamos, por lo que optaron por paralizar un total de 16 mil vehículos que diariamente prestan el servicio de transporte en Lima y Callao.

Los transportistas solicitan la baja urgente del precio del combustible, amnistías a las multas y papeletas, modificación a la ley de municipalidades con injerencia en el recaudo de las papeletas de transportes, modificación en la ley laboral en equilibrio con las empresas y la reestructuración y modificación de la ATU.