Gremio de transportistas suspendió paro de este 8 de noviembre tras acuerdo con representantes del gobierno

Se resolvió problemas.

Tras varias horas de conversaciones entre el líder del gremio de transportistas, Ricardo Pareja, y representantes del Ministerio de Transportes, se acordó suspender el paro de transportes anunciado para este lunes 8 de noviembre en protesta por el alza de combustibles y la falta de garantías para el sector formal.

Ricardo Pareja, había anunciado que cinco organizaciones gremiales se han unido para paralizar sus unidades “en defensa del transporte formal para que el Estado no deje que se siga prestando el servicio en condiciones normales. Nos hemos unido cinco organizaciones gremiales, las cuales representan el 85% de todo el transporte formal que se brinda en Lima y Callao. Pues el 15% restante lo realiza el Metropolitano y los Corredores que no tienen la necesidad de parar puesto que el Estado los está subvencionando durante los 17 meses de pandemia, que no lo hemos tenido nosotros, los transportistas formales”.

Indicó además que previamente se habían reunido con el ministro de Transportes en la cual se les ofreció la solución a su pliego de reclamos, por lo que optaron por paralizar un total de 16 mil vehículos que diariamente prestan el servicio de transporte en Lima y Callao.

Sin embargo, hoy en una reunión con el titular de transportes, Juan Silva, la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, llegaron a un acuerdo en el pliego de reclamos del gremio entre los que destacan: la baja urgente del precio del combustible, amnistías a las multas y papeletas, modificación a la ley de municipalidades con injerencia en el recaudo de las papeletas de transportes, modificación en la ley laboral en equilibrio con las empresas y la reestructuración y modificación de la ATU.

Pareja también solicitaba la “erradicación de la informalidad, porque no es posible que haya crecido el transporte ‘pirata’ que no tiene ninguna autorización”.

La convocatoria para el paro de transportistas no solo iba a ser en Lima y Callao, sino también a nivel nacional, por lo que la paralización iba a afectar a millones de peruanos que diariamente se trasladan a sus centros de labores.

Sobre el aumento al precio del pasaje, el representante del gremio transportista manifestó que “es difícil tratar de incrementar porque el público usuario está totalmente golpeado. La mayoría ha perdido su trabajo, está al 50% de sus ingresos, es imposible pedir que pague más de la tarifa que viene haciendo”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2021/11/03/pedro-castillo-se-reunio-con-el-ministro-de-educacion-como-representante-sindical-del-fenate/">Pedro Castillo se reunió con el ministro de Educación como representante sindical del FENATE</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2021/11/03/polemica-por-militares-en-las-calles-especialistas-human-rights-y-amnistia-internacional-critican-medida-del-gobierno-de-pedro-castillo/">Polémica por militares en las calles: especialistas, Human Rights y Amnistía Internacional critican medida del Gobierno de Pedro Castillo</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2021/11/03/pedro-castillo-tomara-juramento-a-nuevo-ministro-del-interior-en-las-proximas-horas/">Pedro Castillo tomará juramento a nuevo ministro del Interior en las próximas horas</a>