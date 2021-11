Kelly Portalatino, de Perú Libre, no le dará voto de confianza a Mirtha Vásquez: “Representa caviares”

Portalatino no dará voto de confianza a Vásquez pese a cambios en su Gabinete.

Pese a los últimos cambios en su gabinete ministerial, tal parece que Mirtha Vásquez no recibiría el voto de confianza por parte de la bancada oficialista este 4 de noviembre, fecha en que se reanudará el debate interrumpido el pasado 25 de octubre por un lamentable suceso.

Así lo adelantó la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, quien, pese a saludar la destitución de Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior, ya tiene una postura asumida en contra del Gabinete Vásquez.

“Ratifico mi posición. No voy a dar el voto de confianza a la señora Mirtha Vásquez porque ella, en primer lugar, no me representa, representa a las ONG, a los caviares, a un sector minoritario y nosotros representamos a la masa popular”, aseguró en declaraciones a RPP este miércoles.

Asimismo, Portalatino aseguró que el partido oficialista no tuvo nada que ver en la elección de Barranzuela como ministro del Interior. “Perú Libre en ningún momento ha propuesto al señor Barranzuela [...] No fue algo colegiado como bancada de Perú Libre o el partido. Efectivamente, ha sido una irresponsabilidad de su investidura [...] Hay que ser conscientes que el señor Barranzuela ha tomado una decisión sensata en beneficio del país”, manifestó.

Por último, precisó que negarle el voto de confianza al Gabinete Ministerial que reemplaza al del expremier Guido Bellido no significa ser de oposición.

“Eso no es oposición, eso significa capacidad de crítica, fiscalización y también generar un cuestionamiento al personal técnico, en especial por ese mismo motivo la señora Mirtha Vásquez porque ella ayer debía ir a Acquia, en Ancash, y ella no ha asistido. Para mí ha sido una decisión muy desafortunada, no atinada [Pero tenía que resolver lo del ministro del Interior] Eso no es excusa”, aseveró.

NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomará juramento al nuevo ministro del Interior en las próximas horas tras aceptar la renuncia de Luis Barranzuela, quien dio un paso al costado al estar involucrado en una fiesta el pasado 31 de octubre en su propia vivienda, pese a que su mismo sector prohibió la realización de eventos que provoque aglomeración de personas en el marco de la pandemia del coronavirus.

Según trascendió, en un principio, Barranzuela Vite se negó a renunciar al cargo obviando las acusaciones en su contra, pero la influencia de la primera ministra Mirtha Vásquez en el mandatario Castillo provocó la destitución del expolicía y abogado.

“He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de Ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional y en respeto a la gobernabilidad y la confianza del Presidente de la República”, escribió en la red social.

Ante ello, el Jefe del Estado aceptó su decisión y recalcó que el compromiso de su administración sigue siendo el de garantizar la gobernabilidad del país.

“Anuncio que he recibido y aceptado la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela. En las próximas horas tomaré juramento a quien le sucederá en el cargo. Nuestro compromiso continúa siendo el de garantizar la gobernabilidad del país”, escribió.

A su vez, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró importante la decisión del presidente Castillo y destacó que la estabilidad, el consenso y la paz social en el país es el compromiso a seguir.

“Importante decisión de nuestro presidente @PedroCastilloTe. La estabilidad, el consenso y la paz social en nuestro país es nuestro compromiso a seguir #TrabajandoPorElPueblo”, recalcó la presidenta del Consejo de Ministros.

