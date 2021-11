Julio Velarde sobre conflicto con Antamina: “Está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones”

FOTO DE ARCHIVO-Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú, habla durante una entrevista con Reuters en la sede del Banco Central en Lima, Perú. 30 de abril de 2018. REUTERS/Mariana Bazo

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), consideró que le conflicto entre comuneros de Aquia (Ancash) con la minera Antamina está afectando las inversiones en el Perú.

Se recuerda que la minera ha anunciado la suspensión de sus operaciones este domingo luego de un paro de más de una semana realizado por un grupo de los comuneros. Estos denuncian la quema y saqueo de campamentos mineros.

Antamina es la primera productora de zinc en el país y representa el 18% de las exportaciones de cobre - que equivalen a US $ 4,500 millones al año. A raíz de lo sucedido, su presidente de la empres, Víctor Gobitz, dijo que esta paralización implicaría pérdidas de entre US$ 10 millones y US$ 14 millones diarios.

“Obviamente hay que poner orden, está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones, no se justifica la violencia”, dijo Velarde, tras ser consultado por el tema luego de su juramentación como titular del BCR, el día de hoy.

Velarde señaló que es muy pronto para conocer cuál sería el impacto de la situación en la economía.

“No es la mejor noticia para la empresa minera, ahora las consecuencias que podría tener es muy pronto para saberlo”, agregó.

LÍDER DE PROTESTA CONTRA ANTAMINA DICE QUE NO LEVANTARÁ BLOQUEO ANTES DE NEGOCIACIÓN

El líder de una comunidad rural que protesta contra la mina de cobre Antamina dijo el martes 2 de noviembre que no levantará el bloqueo de una carretera utilizada para el transporte del metal antes de entablar conversaciones con el Gobierno o la empresa, que se ha visto obligada a suspender sus operaciones.

“No vamos a dialogar si nos condicionan a algo”, dijo Adán Damián, presidente de la comunidad de Aquia, por la que discurre una carretera clave y un mineroducto desde la mina de cobre, la más grande de Perú.

“El ministro (de Energía y Minas) nos dijo que levantemos la huelga, y la gente ha pegado un grito en el cielo”, afirmó a Reuters por videollamada.

Antamina, controlada por Glencore y BHP, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero ha criticado a un “grupo minoritario” por presuntamente utilizar la violencia para imponer sus demandas. Damián dijo que no se han involucrado en actos de violencia.

Perú, el segundo productor mundial de cobre, ha sido testigo de una serie de protestas contra el sector minero desde que el presidente izquierdista Pedro Castillo asumió el cargo en julio, asustando a las empresas que pidieron esta semana más acciones gubernamentales.

Los bloqueos de carreteras han afectado a la minera de cobre Ls Bambas de MMG Ltd, al yacimiento Antappacay de Glencore y la mina Constancia de Hudbay Mineral.

En las últimas semanas, el gobierno de Perú ha negociado con comunidades cercanas a esas minas mientras mantenían bloqueos, levantándolos solo al final de la negociación.

El dirigente Damián manifestó que el problema principal en Aquia es que Antamina construyó una carretera y un oleoducto que atraviesa la comunidad hace unos 20 años, pero dijo que nunca había pagado por completo las tierras que usaba, una acusación que la empresa ha rechazado.

“Nuestra comunidad no cuenta con un convenio marco, que regule las contraprestaciones por brindarles facilidad de acceso a nuestra comunidad”, escribieron los líderes de Aquia a Antamina en septiembre, según una carta compartida con Reuters por Damián.

“No existe ningun beneficio a nuestro favor”, agrega la carta, que dice que la empresa había perdido su “legitimidad social”.

Las denuncias contra Antamina se hacen eco a las formuladas contra Las Bambas a principios de este año, donde las comunidades a lo largo de una vía utilizada por la mina también demandaron beneficios por su uso.

Los mineros pagan importantes impuestos a las comunidades locales en Perú, pero la mayor parte de esas contribuciones van a los pueblos más cercanos a la mina. Eso causa resentimiento en comunidades como Aquia que aún se ven impactadas por las operaciones de los yacimientos, pero que no están lo suficientemente cerca como para recibir directamente los beneficios.

(Con información de Reuters)

SEGUIR LEYENDO