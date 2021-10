Guido Bellido se reunirá con comunidades campesinas de Chumbivilcas: ¿Qué temas se debatirán?

| Foto: Agencia Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se reunirá este miércoles 06 de octubre con las comunidades campesinas de Chumbivilcas para conversar sobre las oportunidades de crecimiento en esta zona del Perú. Además, también participarán representantes de la minera Las Bambas y otros ministros de las diversas carteras.

La PCM manifestó que este encuentro se da en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal con el propósito de proponer acciones que ayuden a atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco.

Este grupo de trabajo presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD.

¿QUÉ SE ESPERA CON ESTA REUNIÓN DONDE PARTICIPA LA COMUNIDAD DE CHUMBIVILCAS?

Esta reunión se da como parte de los acuerdos firmados en el acta de la reunión realizada en la provincia cusqueña de Chumbivilcas el último 29 de setiembre, a través de la cual las comunidades campesinas levantaron su medida de lucha, en el marco de las conversaciones sostenidas con la empresa minera Las Bambas, articuladas y promovidas por el Poder Ejecutivo.

Durante su último pronunciamiento público, Bellido Ugarte fue contundente con el mensaje al Congreso de la República. Al brindar su discurso en quechua, en la ceremonia de lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, el premier indicó que si el Parlamento no respalda las medidas de esta reforma, entonces los “devolverán” a sus pueblos.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, sostuvo.

“Hermanos y hermanas, los campesinos no le tenemos miedo a nadie. Cualquiera de nosotros tiene dos manos, dos pies, dos ojos, una cabeza, vamos a estar parados. Por eso, señor ministro de Agricultura haz un planteamiento claro sobre cuántos miles de soles necesitas para la segunda reforma agraria. Si no hay dinero, no habrá segunda reforma agraria”, agregó en quechua.

Además, el titular de la PCM también se refirió a la necesidad de vías asfaltadas dobles para cada provincia y distrito para que la segunda reforma agraria sea posible.

Por otro lado, Guido Bellido nombró a la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori y aseguró que no retrocederán:

“Nuestro pueblo no va a retroceder, que escuche Keiko Sofía Fujimori, que escuchen los de la derecha. Aquí está el pueblo, este es el pueblo, este es el Perú”, dijo.

¿CUÁL ES LA LISTA QUE TIENE PENDIENTE GUIDO BELLIDO PARA TRABAJAR DURANTE SU CARGO COMO PREMIER?

- Reformas Constitucionales

- Reforma del artículo 206 de la Constitución (para convocar una asamblea constituyente

Economía:

- Delegación de facultades en materia tributaria

- Mejora de la normativa sobre el control previo de concentración empresarial

- Reforma pensionaria: facilitar la recuperación de aportes adeudados por entidades públicas.

Trabajo:

- Establecimiento de medidas complementarias para la negociación colectiva

- Revisión de la normativa de la tercerización de servicios

Educación:

- Modificación de la ley para la carrera pública magisterial

- Acceso libre y gradual a las instituciones públicas de educación superior

- Ampliación del plazo para docentes universitarios que aún no cumplen los requisitos de la Ley Universitaria

- Asistencia a las universidades privadas asociativas con licencia institucional denegadas en proceso de cese.

Salud :

- Regulación del doble empleo o cargo público remunerado del personal médico

- Garantizar el funcionamiento de toda fuente generadora de oxígeno medicinal

- Adecuación de normativa a la ley de productos farmacéuticos

- Replanteamiento del beneficio del subsidio oncológico.

Defensa:

Reformas sobre normativa de sueldos y pensiones del personal militar y policial

- Promoción de la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional

